'Checho' Ibarra: "Nos odiábamos con 'Cuto' Guadalupe, queríamos agarrarnos a trompadas" | Fuente: Andina / Cienciano

Sergio Ibarra, más conocido como ‘El Checho’, es un futbolista histórico en el fútbol peruano, pues se trata del máximo goleador de la Primera División del balompié nacional.

Con 275 goles entre 1992 y 2014, el ‘Checho’ Ibarra se destacó en los diversos clubes del Perú por los que jugó por su aporte ofensivo, lo que además le generó diversos conflictos con los defensas que enfrentó. Uno en particular fue Luis ‘Cuto’ Guadalupe, sobre el que se refirió en entrevista de ‘Tanke Como Cancha’ de RPP Noticias.

“Yo con el que peleaba siempre y me quería agarrar a trompadas afuera era con ‘Cuto’ Guadalupe. Con ‘Cuto’ nos odiábamos, nos odiábamos mal. Nos veíamos, entraba a la cancha a jugar contra él y ya sabía lo que venía. Hablaba mucho, te chocaba mal, no lo hacía por hacer daño, pero por su forma de jugar te golpeaba con los brazos y no le cobraban nada”, dijo el exdelantero, campeón de la Recopa Sudamericana 2004 con Cienciano.





Checho Ibarra vs. Cuto Guadalupe, anécdotas del fútbol peruano

‘Checho’ Ibarra contó sobre los diversos partidos donde tuvo como rival al ‘Cuto Guadalupe, hasta que les tocó compartir vestuario en 2009, con el cuadro de Juan Aurich.

“Cuando estaba en el medio del campo, antes de sacar, lo miraba y él me miraba. Ya nos estábamos insultando. Así estábamos y peleábamos, nos decíamos de todo. Hasta que después fuimos compañeros en Juan Aurich, en 2009. Es un tipazo”, señaló.

Sergio Ibarra convirtió 275 goles en la Primera División del fútbol peruano, siendo el último de ellos el 24 de noviembre del 2013, cuando pertenecía a Sport Huancayo. Por entonces con 40 años, el ‘Checho’ enfrentó a Real Garcilaso que tenía como capitán al ‘Cuto’ Guadalupe, quien no pude evitar la conquistar del atacante.

Así fue el último gol del 'Checho' Ibarra en el fútbol peruano | Fuente: Movistar Deportes





