Se queda en Alianza Lima: Christian Cueva recibe una sanción administrativa

No se va. Alianza Lima informó este viernes que dio por concluido las investigaciones sobre el caso de Christian Cueva por faltar al entrenamiento del lunes 3 d ejulio. En un comunicado, anunció que respetará el contrato del futbolista hasta el último día, aunque este será sometido al código disciplinario de la institución.

Luego de su acto de indiscplina, el club blanquiazul indicó que a Cueva se le aplicará una sanción administrativa de acuerdo a "la gravedad de la falta cometida".

"Según establecido el reglamento interno, el contrato del futbolista será respetado hasta el último día", señala el cuadro íntimo sobre el jugador de la Selección Peruana, que está vinculado con el bicampeón peruano hasta fines de agosto.

Eso sí, Cueva no será utilizado por el entrenador Guillermo Salas para el enfrentamiento ante Sporting Cristal, por la Liga 1 Betsson, debido que no entrenó con sus compañeros a lo largo de la semana en medio de las investigaciones, que finalmente provocó que sea desvinculada del equipo del cual es hincha.

La falta de Christian Cueva

Cueva recibió el permiso de la dirigencia de Alianza Lima para poder viajar a Trujillo el último fin de semana. Sin embargo, el problema se inició cuando el exjugador de Sao Paulo y Toluca no se presentó al entrenamiento del lunes desarollado en el Esther Club Grande de Bentín.

Christian Cueva habló en medio de su indisciplina

Christian Cueva fue consultado respecto a su acto de indisciplina como jugador de Alianza Lima.

"Me siente triste porque sé la calidad de persona que soy (...) He estado en peores momentos. Estoy arrepentido y no sé cómo explicarlo. Todo es muy duro. Creo que por encima de todo va a estar el club. Eso está claro", sostuvo el popular 'Aladino'.

Posteriormente, dio cuenta que no ha pensado en colgar las botas como futbolista profesional.

"No me quiero retirar nunca, es la fuente de trabajo que me dio la vida, con la que soñé sacar a mis padres adelante, apoyar a mis hermanos, a mis hijos. Sé que no soy el mejor padre que ellos quisieran tener, pero creo que padre uno se hace en el camino. No quiero ahondar en el tema. Lo único que me interesa es levantarme, pedirle perdón a Dios, a mi familia y al hincha", apuntó esta semana a Movistar Deportes.

