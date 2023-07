Christian Cueva descarta tener problemas con el alcohol en medio de problemas disciplinarios en Alianza Lima

El último lunes, Christian Cueva publicó un video como disculpas tras faltar al entrenamiento de Alianza Lima y por su indisciplina el cuadro íntimo le abrió una investigación.

Ahora, este miércoles, Christian Cueva dio una entrevista en Movistar en donde fue consultado respecto a su acto de indisciplina como jugador de Alianza Lima. En un momento, fue consultado si es que tiene problemas con el alcohol.

"No, nunca. Que la gente asocia eso, sí, pero nunca, nunca lo he pensado. Quizá soy un tipo que quiero mostrarme tal como soy, nada más, con trago o sin trago, como lo quieras ver. En mucho tiempo me sucedieron cosas, vengo evitando muchas cosas. Tú sabes lo que evito, evito todo esto que genera estar aquí en Perú, todo lo que genera Cueva como jugador de futbol, de la selección, de figura, como lo que poco a poco pude ganarme en la vida, pero no todos van a entender lo que uno siente y desea", dijo en un primer momento.

Posteriormente, dio cuenta que no ha pensado en colgar las botas como futbolista profesional.

"No me quiero retirar nunca, es la fuente de trabajo que me dio la vida, con la que soñé sacar a mis padres adelante, apoyar a mis hermanos, a mis hijos. Sé que no soy el mejor padre que ellos quisieran tener, pero creo que padre uno se hace en el camino. No quiero ahondar en el tema. Lo único que me interesa es levantarme, pedirle perdón a Dios, a mi familia y al hincha".

En otro momento de la conversación, volvió a pedirle perdón a los hinchas de Alianza Lima. Su contrato en el club, al que llegó como cedido procedente del Al Fateh, va hasta fines de 2024.

"Me siente triste porque sé la calidad de persona que soy (...) He estado en peores momentos. Estoy arrepentido y no sé cómo explicarlo. Todo es muy duro. Creo que por encima de todo va a estar el club. Eso está claro", sostuvo el popular 'Aladino'.

Finalmente, el también exjugador del Sao Paulo, Toluca y San Martín mencionó que "gente cercana a la selección ha podido darme ese respaldo que necesitaba. Por ese lado estoy tranquilo, por el otro estoy con bronca porque soy hincha de Alianza".