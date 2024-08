DT de Cienciano admitió que tiene "planificado" que Christian Cueva juegue ante Alianza Lima en Matute

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Cueva vive momentos de tensión luego de ser denunciado por su todavía esposa Pamela López por agresión física y psicológica. Esto sucedió al mismo tiempo que era presentado en conferencia de prensa como nuevo fichaje de Cienciano del Cusco.

El entrenador de Cienciano, Cristian Díaz, señaló que desconoce del tema que envuelve a Cueva, que llegó a Lima de cara al duelo del martes contra Alianza, en Matute, por la fecha 8 del Torneo Clausura.

"Habrán visto los que me abordaron a mí en el aeropuerto. Es un tema que desconozco. Esperamos que todo esté bien, no tengo mucho más para decir porque desconozco la situación", declaró en entrevista con RPP.

"La idea primaria es ayudar a Christian y que Christian nos ayude a nosotros. Que Christian pueda volver a ser el futbolista que hizo felices a todos ustedes. Y ojalá que pueda aportar mi granito de arena para que Christian juegue y bien en la selección", agregó en el programa Fútbol como Cancha.

Descentralizado La palabra de Cristian Díaz a RPP sobre Christian Cueva

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Cueva fue pedido de Cristian Díaz?

Cristian Díaz se sinceró y dijo que no se opuso con la contratación del exjugador de Alianza Lima y Sao Paulo. "Si lo tenían previsto antes eso no lo sé, pero cuando fui consultado no puse ninguna resistencia, por el contrario. Dirigir a un futbolista de la envergadura de Cueva es una misión importante", sostuvo.

"Es un desafío entrenar a jugadores de la Selección. Es parte de mi experiencia de entrenador. Estuve muy de acuerdo y se lo hice saber al presidente (Sergio Ludueña)", agregó.

Hay que mencionar que la única experiencia que tuvo Cristian Díaz en el Perú fue en la Universidad San Martín en el año 2015.

🎥🎙️ 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔

Presentación de Christian Cueva como nuevo futbolista del Club Cienciano. pic.twitter.com/3luxYse95H — Club Cienciano (@Club_Cienciano) August 19, 2024

Todo apunta que Cueva jugará ante Alianza

Cuando le consultaron a Díaz si tiene planificado que Cueva juegue algunos minutos, indicó que "si mencionan estos minutos de la tarde, sí, está planificado. Él llegó bien, tuvo una muestra de compromiso. Christian está en un momento de su vida seguramente no fácil, incluso la perdida de su abuelo".

El entrenador de 48 años destacó que Cueva cuenta aún con "ese fuego sagrado por el fútbol" tras aterrizar en Cusco el día domingo a las 6 de la mañana y estar "haciendo fútbol a las nueve (de la mañana) con nosotros", apuntó.

"Trataremos de arroparlo, de ayudarlo, desde el lugar que nos toque y de la manera que lo sentimos por el bien de la persona. Él dijo en la conferencia 'que no ha sido un santo y que el que esté libre del pecado que tire la primera piedra'", culminó.