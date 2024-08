Christian Cueva se pronuncia tras denuncia de agresión, dice que su conducta es "inexcusable" y pide que lo dejen jugar al fútbol

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de un comunicado, Christian Cueva se pronunció luego de que su esposa Pamela López lo denunciara por violencia física y psicológica. El futbolista nacional asumió la responsabilidad de su conducta, pero indicó que su respuesta se ocasionó por la situación de pareja.

“La violencia es inexcusable y mi conducta, aunque no haya sido espontánea sino en respuesta, también lo es”, declaró en inicio el jugador de 32 años, que también este martes se confirmó que no seguirá en Cienciano.

“He sido tildado de muchas cosas malas, defectos que seguramente tengo y ahora se me acusa de abusador y no creo serlo. Sé que tengo una personalidad compleja que va más allá de lo que se puede ver de mí y me haré y haré responsable de mis actos, lo que no implica que deje de defenderme y busque aclarar, ante las autoridades, aquellos hechos que no se han contado de la manera en que ocurrieron o que simplemente no ocurrieron. Por todo ello, por lo que pasó, lo que pasó diferente y hasta por lo que no pasó, pido perdón”, agregó.

Cueva pide que le permitan seguir jugando

Cueva es consciente que le será complicado encontrar un equipo en medio de su salida de Cienciano del Cusco.

“Mientras la verdad se busca y encuentra en las instancias correspondientes, pido por favor que se me deje jugar al fútbol, que no se me quite esa opción, pues es, junto a mis hijos, a quienes amo más allá de lo que se ha dicho, lo que me sostiene”, afirmó el futbolista.