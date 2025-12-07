Regresa al fútbol peruano: Christian Cueva será nuevo jugador de Juan Pablo II

RPP pudo conocer que Christian Cueva será nuevo jugador de Juan Pablo II para la próxima temporada.

Encontró nuevo equipo. Luego del escándalo que generó su salida de Emelec de Ecuador, Christian Cueva encontró una nueva oportunidad en Perú.

RPP pudo conocer que el popular Aladino será jugador de Juan Pablo II para la próxima temporada. De acuerdo con información recopilada, el exjugador de la Selección Peruana será presentado este domingo a través de sus redes sociales.

Así, Cueva volverá al fútbol peruano tras su breve por Ecuador, donde empezó bien la temporada, pero perdió terreno con el correr de las fechas, dejando el club a poco de terminar el certamen.

Christian Cueva y su salida de Emelec

Guillermo Duró., técnico de Emelec, informó el último miércoles que Christian Cueva, quien tenía contrato hasta fines del 2026, no seguiría más en el club.

"Él, la verdad que no la estaba pasando bien y no se sentía cómodo. Tiene la posibilidad de otros clubes y prefirió rescindir contrato como para volver a su país", sostuvo el DT de Emelec a medios ecuatorianos.

"Ya ayer (martes) arregló su situación por lo que me dijeron", fue lo que añadió en relación con el volante internacional con la Selección Peruana.