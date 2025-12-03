Últimas Noticias
Christian Cueva no va más en Emelec: técnico del 'bombillo' confirmó que rescindió contrato

Christian Cueva tiene pasado en Cienciano y Alianza Lima.
Christian Cueva tiene pasado en Cienciano y Alianza Lima. | Fuente: Club Sport Emelec
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Guillermo Duró, DT de Emelec, dio cuenta de la situación de Christian Cueva en el conjunto que dirige.

Christian Cueva, para esta temporada, llegó nuevamente al extranjero. Firmó por Emelec en Ecuador y en un inicio brilló, pero con el pasar de los meses perdió protagonismo.

El contrato de Christian Cueva en Emelec va hasta fines del 2026, pero no continuará en el 'bombillo' para la próxima temporada. Es más, no jugará en este club en lo que resta de la presente campaña, según declaró el director técnico de Emelec, Guillermo Duró.

"Él, la verdad que no la estaba pasando bien y no se sentía cómodo. Tiene la posiblidad de otros clubes y prefirió rescindir contrato como para volver a su país", sostuvo el DT de Emelec a medios ecuatorianos sobre Cueva.

En Emelec, Christian Cueva usó el dorsal número 10.
En Emelec, Christian Cueva usó el dorsal número 10. | Fuente: Club Sport Emelec

El estado de Cueva en Emelec

Posteriormente, el DT dio cuenta que el popular 'Aladino' tuvo unas últimas conversaciones con la directiva del elenco 'eléctrico'.

"Ya ayer (martes) arregló su situación por lo que me dijeron", fue lo que añadió en relación al volante internacional con la Selección Peruana.

Luego, el entrenador de Emelec comentó lo que será el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Ecuador 2025 frente a LDU Quito, en condición de visitante. El mismo está agendado para este miércoles 3 de diciembre a las 7:00 p.m. horario peruano.

"Estamos tratando de recuperar jugadores de los que estaban lesionados. Hay que afrontar el compromiso de la mejor manera y hay que ganar porque es lo que tenemos que hacer", añadió el entrenador.

Christian Cueva no la pasa bien en Emelec

En el mes de octubre, la prensa ecuatoriana había manifestado que Christian Cueva y el plantel de Emelec no recibieron sus pagos con normalidad.

"No cobra desde junio, al igual que todo el plantel incluido el cuerpo médico. Eso, sumado a un tema personal de volver a Perú, que tiene necesidad de estar más cerca de su familia (...) Para mí, cuando termina la temporada, está más fuera que dentro del Emelec", dijo el periodista argentino César Luis Merlo.

