Christian Cueva no va más en Emelec: técnico del 'bombillo' confirmó que rescindió contrato

Christian Cueva, para esta temporada, llegó nuevamente al extranjero. Firmó por Emelec en Ecuador y en un inicio brilló, pero con el pasar de los meses perdió protagonismo.
El contrato de Christian Cueva en Emelec va hasta fines del 2026, pero no continuará en el 'bombillo' para la próxima temporada. Es más, no jugará en este club en lo que resta de la presente campaña, según declaró el director técnico de Emelec, Guillermo Duró.
"Él, la verdad que no la estaba pasando bien y no se sentía cómodo. Tiene la posiblidad de otros clubes y prefirió rescindir contrato como para volver a su país", sostuvo el DT de Emelec a medios ecuatorianos sobre Cueva.