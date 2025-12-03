Christian Cueva no va más en Emelec: técnico del 'bombillo' confirmó que rescindió contrato

En Emelec, Christian Cueva usó el dorsal número 10. | Fuente: Club Sport Emelec

El estado de Cueva en Emelec

Posteriormente, el DT dio cuenta que el popular 'Aladino' tuvo unas últimas conversaciones con la directiva del elenco 'eléctrico'.

"Ya ayer (martes) arregló su situación por lo que me dijeron", fue lo que añadió en relación al volante internacional con la Selección Peruana.

Luego, el entrenador de Emelec comentó lo que será el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Ecuador 2025 frente a LDU Quito, en condición de visitante. El mismo está agendado para este miércoles 3 de diciembre a las 7:00 p.m. horario peruano.

"Estamos tratando de recuperar jugadores de los que estaban lesionados. Hay que afrontar el compromiso de la mejor manera y hay que ganar porque es lo que tenemos que hacer", añadió el entrenador.

Christian Cueva no la pasa bien en Emelec

En el mes de octubre, la prensa ecuatoriana había manifestado que Christian Cueva y el plantel de Emelec no recibieron sus pagos con normalidad.

"No cobra desde junio, al igual que todo el plantel incluido el cuerpo médico. Eso, sumado a un tema personal de volver a Perú, que tiene necesidad de estar más cerca de su familia (...) Para mí, cuando termina la temporada, está más fuera que dentro del Emelec", dijo el periodista argentino César Luis Merlo.