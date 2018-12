Christofer Gonzales jugó este año en Sport Rosario y Melgar. | Fuente: Melgar FC

Christofer Gonzales terminó el año jugando a préstamo en Melgar, y cumpliendo un gran papel. Pese a su buen desempeño, si las cosas siguieran su curso normal, el volante debería regresar a Colo Colo, club dueño de su carte pase, quien tendrá desde 2019 a Mario Salas como entrenador.

Sin embargo, 'Canchita', en comunicación con RPP, aseguró que volver al 'Cacique' no está en sus planes. "me interesa tener continuidad. Una decisión personal que he podido tomar es buscar nuevos aires y no regresar nuevamente a Colo Colo. Va a primar lo futbolístico, lo económico vendrá más adelante, lo futbolístico es lo primordial", dijo.

Respecto a la posibilidad de regresar a Universitario de Deportes, Christofer Gonzales afirmó lo siguiente: "Vamos a ver qué puede pasar. Gracias a Dios hay opciones. Voy a tener que ver y definir de la mejor manera".



Aunque no se refirió a la Selección Peruana, dejó entrever que su objetivo es seguir en la mira de Ricardo Gareca. "Se viene un año con muchos desafíos y tengo que parepararme bien para poder estar (bien)", aseguró a Fútbol como cancha.