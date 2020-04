Dylan Caro de Alianza Lima. | Fuente: RPP Noticias

El defensa de Alianza Lima, Dylan Caro, señaló que ya habló con el entrenador chileno Mario Salas en su confinamiento. Además afirmó que tuvo un accidente casero que provocó que vaya a un hospital en medio del avance de la pandemia de coronavirus en el Perú.



"Ya hemos conversado con todo el comando técnico. El 'profe' me preguntó cómo estaba porque me había cortado la pierna, tras abrir la refrigeradora y caerse una botella. Fui al hospital para que me cosan y estaba asustado porque en Huaral hay muchos infectados. Felizmente no pasó a mayores. El profesor se nota que es muy divertido, pero cuando se trata de trabajo es serio", señaló en entrevista con Radio Ovación.

El defensa de 21 años también señaló que felicitó a Kluivert Aguilar sobre su fichaje al Manchester City. "Lo felicité, me dio mucho gusto que tenga esa oportunidad. Tiene 16 años, pero parece de 20", agregó.



Caro reconoció que en un momento de su corta carrera pensó dejar el fútbol. "Sí, fue en el 2017 cuando tenía 18 años. Venía jugando mal algunos partidos en Huaral y se sumaron los problemas familiares. Mi amigo Anthony Mata siempre me apoyó y sus consejos me sirvieron", culminó.

El jugador proveniente de Unión Huaral debutó en Alianza Lima ante Deportivo Binacional el 26 de mayo del 2019.