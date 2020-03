El club blanquiazul le envió un mensaje a sus hinchas. | Fuente: Club Alianza Lima

Jugadores de Alianza Lima formaron parte de un video para conscientizar a los hinchas y seguidores del club a que acaten la cuarentena impuesta por el gobierno para combatir el nuevo coronavirus. El conjunto blanquiazul compartió las imágenes a través de sus redes sociales.

"La salud está por encima de todos. Quédate en casa", inició el guardameta Leao Butrón. "No salgan, no se expongan. No es una broma, es responsabilidad de todos no colapsar el sistema", añadió el volante Joazhiño Arroé.

"Para proteger mi salud, la de mi familia y la de todo mi entorno, mi comunidad, yo me quedo en casa", prosiguió el delantero uruguayo Federico Rodríguez. "Seamos responsables e intentemos hacer lo posible para contener esta pandemia y que no se convierta en un caos. En tus manos también está", finalizó el defensa Aldair Salazar.

Alianza Lima suspendió sus actividades como medida de prevención ante el nuevo coronavirus. Tras su participación en la segunda fecha de la Copa Libertadores, el primer equipo también paralizó sus compromisos y entrenamientos, pero ahora tiene un nuevo técnico, Mario Salas.