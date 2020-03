Universitario puso a disposición del gobierno sus instalaciones para la lucha contra el coronavirus | Fuente: Andina

Antes de la propagación del coronavirus en el Perú, que llevó a la suspensión de la Liga 1 Movistar, Universitario de Deportes ya atravesaba por temas administrativos que había generado incomodidad hasta en el mismo plantel, todo por no concretarse un norte claro respecto al club.

Ahora, ha sido Carlos Moreno quien salió al frente a manifestarse sobre la intención comunicada por Jean Ferrari, donde el club ponía a disposición del gobierno las sedes del club como el Estadio Monumental, Campo Mar y el Estadio Lolo Fernández.

“Tengo que aclarar que, si bien nuestra administración está dispuesta a apoyar al gobierno para combatir esta pandemia del coronavirus, en estos momentos no tenemos el uso de las sedes porque hasta ahora los Leguía no han cumplido con entregarlas. Por tanto, esta gente no está facultada para prometer ninguna instalación ya que no son más administradores concursarles”, señaló Moreno en entrevista con Radio Ovación.

“Más allá de ello, nosotros estamos llanos para ayudar y combatir este virus. El club Universitario está en total disposición de las principales autoridades”, agregó.

El último jueves 19 de marzo, Ferrari, Gerente Deportivo de Universitario de Deportes, anunció que la institución se encontraba en contacto con el Ministerio de Salud para ofrecer sus instalaciones en beneficio de la lucha contra el COVID-19 en el país, que ya ha cobrado sus primeras víctimas mortales.