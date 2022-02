Cristian Benavente firmó una temporada por Alianza Lima. | Fuente: @ClubALoficial

Llegó el día que los hinchas de Alianza Lima esperaban. Luego de su oficialización, el mediapunta peruano Cristian Benavente fue presentado como flamante fichaje del elenco de La Victoria.

Luego de la presentación en Alianza Lima, Cristian Benavente conversó con Fútbol como cancha de RPP Noticias. En el diálogo, el popular 'Chaval' respondió sobre por qué eligió al cuadro íntimo en lugar de las otras ofertas que tenía sobre la mesa.

"Me había imaginado en Alianza porque es el club con más historia aquí en el país y me siendo más identificado. La verdad que en general he tenido buena relación con el club. Yo sabía que iba a llegar el momento de venir", apuntó Benavente.

Benavente y la ilusión que le genera Alianza este 2022

Cristian Benavente ya luce la camiseta de Alianza Lima. | Fuente: @ClubALoficial

Asimismo, comentó sobre su pasado en el fútbol egipcio, en donde no tuvo un buen paso, además de no gozar de muchos minutos en los terrenos de juego.

"No me arrepiento de haber ido a Egipto porque el tiempo que estuve ahí estuve bien. Luego tuve experiencia en Francia y Bélgica que me sirvió bastante. Competí en Europa League, pero sí diría que los últimos seis meses fueron diferentes", sostuvo.

Además, el también exMilton Keynes Dons y Charleroi fue consultado sobre el ambiente que ha vivido en sus primeras horas como jugador de Alianza Lima.

"Estoy encantado de la unión que hay en todo aspecto. Tanto fuera como dentro del campo y el gran recibimiento que me han dado", añadió Cristian Benavente.

El jugador ya tuvo su primer entrenamiento, aunque se espera que se ponga de manera óptima en lo físico previo a su debut en la Liga 1 Betsson 2022. No jugaría este domingo contra Sport Boys.

NUESTROS PODCAST

¿Qué es la "Flurona"?

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.