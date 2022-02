Cristian Benavente | Fuente: @Alianza Lima

Alianza Lima presentó oficialmente este jueves al mediocampista Cristian Benavente, quien finalmente jugará en el fútbol peruano por toda la temporada 2022 con camiseta blanquiazul. El 'Chaval' fue consultado en su exhibición sobre su ritmo futbolístico, debido a que jugó su último partido oficial el pasado 26 de febrero del 2021 con el Sporting Charleroi de Bélgica.

"Físicamente me encuentro muy bien, no he parado de entrenar y cuidarme porque esto es mi profesión y la cuido al máximo. En eso no hay ningún problema", señaló en rueda de prensa el futbolista peruano-español y exseleccionado, que defendió por ultima vez a la 'bicolor' en noviembre del 2018.



Cristian Benavente firmó con Alianza Lima por toda la temporada 2022, en la que disputará Liga 1 Betsson y la Copa Libertadores.







¿Cristian Benavente desea volver a la Selección Peruana?

En tanto a la Selección Peruana, Cristian Benavente, que debutó con la 'bicolor' el 17 de abril del 2013 de la mano del extécnico de la 'blanquiroja' Sergio Markarián, no descartó las posibilidades de volver a ser convocado y especificó que eso se dará con los minutos que muestre esta temporada con Alianza Lima.



"El tema de la Selección creo que debe ser consecuencia de disfrutar, tener minutos, ayudar ayudar al equipo y todo eso llega con los pasos de los partidos. Siempre esta en el horizonte, pero mi prioridad es ayudar a Alianza y si se da lo tomaré como una recompensa", añadió el también exjugador del Milton Keynes de Inglaterra.





