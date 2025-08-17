Últimas Noticias
Cusco FC vs Alianza Atlético EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 6 del Torneo Clausura?

Cusco FC vs Alianza Atlético EN VIVO | hora y canal Torneo Clausura
Cusco FC vs Alianza Atlético EN VIVO | hora y canal Torneo Clausura
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Cusco FC vs Alianza Atlético EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 6 del Torneo Clausura.

Cusco FC vs Alianza Atlético: ¿Cómo llegan a la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?

Cusco FC llega al encuentro con puntaje perfecto: de los cuatro partidos que disputó, los ganó todos. Alianza Atlético, en tanto, llega al cotejo con seis unidades, producto de una victoria, tres empates y una derrota.

¿Cuándo y dónde juegan Cusco FC vs Alianza Atlético en vivo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?

El encuentro entre Cusco FC vs Alianza Atlético se disputará este domingo 17 de agosto en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El recinto tiene capacidad para 42 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs Alianza Atlético en vivo por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido Cusco FC vs Alianza Atlético comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Colombia, el partido Cusco FC vs Alianza Atlético comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Cusco FC vs Alianza Atlético comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Chile, el partido Cusco FC vs Alianza Atlético comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Cusco FC vs Alianza Atlético comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Cusco FC vs Alianza Atlético comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Brasil, el partido Cusco FC vs Alianza Atlético comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Argentina, el partido Cusco FC vs Alianza Atlético comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Cusco FC vs Alianza Atlético comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Cusco FC vs Alianza Atlético comienza a las 8:30 p.m. 

¿Qué canales transmiten el Cusco FC vs Alianza Atlético en vivo por TV?

El partido entre Cusco FC vs Alianza Atlético será transmitido EN VIVO por TV a través de L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Cusco FC vs Alianza Atlético: alineaciones posibles

Cusco FC: Díaz; Ruidias, Fuentes, Gamara, Ampuero; Valenzuela, Diez; Silva, Colman, Silva; Callejo.

Alianza Atlético: Melián; Perleche, Guzmán, Villegas, Benincasa; Vásquez, Olmedo, Ysique, Illanes; Pérez y Graneros.

Cusco FC vs Alianza Atlético: últimos resultados

Cusco FC

  • Melgar 0-2 Cusco FC
  • Cusco FC 2-0 Binacional
  • UTC 1-2 Cusco FC

Alianza Atlético

  • Alianza Atlético 0-0 Melgar
  • Binacional 2-0 Alianza Atlético
  • Alianza Atlético 2-0 UTC
Cusco FC Alianza Atlético Liga 1 Liga 1 Te Apuesto video videos videos mas vistos

