Cusco FC vs Alianza Atlético EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 6 del Torneo Clausura?

Cusco FC vs Alianza Atlético EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 6 del Torneo Clausura.

Cusco FC vs Alianza Atlético EN VIVO: se enfrentan este domingo 17 de agosto por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, desde las 6:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.PE.

Cusco FC vs Alianza Atlético: ¿Cómo llegan a la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?

Cusco FC llega al encuentro con puntaje perfecto: de los cuatro partidos que disputó, los ganó todos. Alianza Atlético, en tanto, llega al cotejo con seis unidades, producto de una victoria, tres empates y una derrota.

¿Cuándo y dónde juegan Cusco FC vs Alianza Atlético en vivo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?



El encuentro entre Cusco FC vs Alianza Atlético se disputará este domingo 17 de agosto en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El recinto tiene capacidad para 42 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs Alianza Atlético en vivo por el Torneo Clausura 2025?



En Perú, el partido Cusco FC vs Alianza Atlético comienza a las 6:30 p.m.

En Colombia, el partido Cusco FC vs Alianza Atlético comienza a las 6:30 p.m.

En Ecuador, el partido Cusco FC vs Alianza Atlético comienza a las 6:30 p.m.

En Chile, el partido Cusco FC vs Alianza Atlético comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Cusco FC vs Alianza Atlético comienza a las 7:30 p.m.

En Venezuela, el partido Cusco FC vs Alianza Atlético comienza a las 7:30 p.m.

En Brasil, el partido Cusco FC vs Alianza Atlético comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Cusco FC vs Alianza Atlético comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Cusco FC vs Alianza Atlético comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Cusco FC vs Alianza Atlético comienza a las 8:30 p.m.

¿Qué canales transmiten el Cusco FC vs Alianza Atlético en vivo por TV?



El partido entre Cusco FC vs Alianza Atlético será transmitido EN VIVO por TV a través de L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Cusco FC vs Alianza Atlético: alineaciones posibles



Cusco FC: Díaz; Ruidias, Fuentes, Gamara, Ampuero; Valenzuela, Diez; Silva, Colman, Silva; Callejo.

Alianza Atlético: Melián; Perleche, Guzmán, Villegas, Benincasa; Vásquez, Olmedo, Ysique, Illanes; Pérez y Graneros.

Cusco FC vs Alianza Atlético: últimos resultados

Cusco FC

Melgar 0-2 Cusco FC

Cusco FC 2-0 Binacional

UTC 1-2 Cusco FC

Alianza Atlético

Alianza Atlético 0-0 Melgar

Binacional 2-0 Alianza Atlético

Alianza Atlético 2-0 UTC