Liga 1: Por la fecha 6 se enfrentarán Cusco FC y Alianza Atlético

Todos los detalles de la previa del partido entre Cusco FC y Alianza Atlético, que se jugará mañana desde las 18:30 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Dirige Victor Cori Diaz.

Cusco FC aguarda mañana la visita de Alianza Atlético, para jugar el partido por la fecha 6 de la Liga 1, a partir de las 18:30 horas.

Así llegan Cusco FC y Alianza Atlético

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos de la Liga 1

Cusco FC venció por 2-1 a UTC. El equipo local mantiene el buen paso las últimas fechas, al ganar los 4 encuentros previos, con una cifra de 11 goles a favor y 1 en contra.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos de la Liga 1

Alianza Atlético viene de un triunfo 2 a 0 frente a UTC. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 empates y 1 derrota. Sumó un total de 3 goles y le metieron 3 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 28 de marzo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Cusco FC se llevó la victoria por 2 a 4.

Victor Cori Diaz fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Cusco FC en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 7: vs Juan Pablo II: 22 de agosto - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Sporting Cristal: 14 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Alianza Atlético en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 8: vs Juan Pablo II: 13 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)

Horario Cusco FC y Alianza Atlético, según país