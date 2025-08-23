Últimas Noticias
Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo EN VIVO: hora y canal del encuentro por la fecha 7 del Torneo Clausura

Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo EN VIVO | hora y canal Liga1
Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo EN VIVO | hora y canal Liga1 | Fuente: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025.

Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo EN VIVO: se enfrentan este sábado 23 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto. El encuentro se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad de Cusco, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo: ¿Cómo llegan a la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Deportivo Garcilaso llega al cotejo en el cuarto lugar con 12 unidades. De sus últimos cinco partidos, ganó dos y empató tres. Sport Huancayo, en tanto, se encuentra en el sexto lugar con ocho puntos.

¿Cuándo y dónde juegan Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo en vivo por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

El  partido entre Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad de Cusco. El recinto tiene capacidad para 42 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo en vivo por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido entre Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo comienza a las 6:00 p.m.
  • En Colombia, el partido entre Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo comienza a las 6:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo comienza a las 6:00 p.m.
  • En Chile, el partido entre Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo comienza a las 7:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo comienza a las 7:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido entre Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo comienza a las 7:00 p.m.
  
  • En Brasil, el partido entre Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo comienza a las 8:00 p.m.
  • En Argentina, el partido entre Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo comienza a las 8:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido entre Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo comienza a las 8:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver el Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo en vivo por TV?

El partido entre Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo: alineaciones posibles

Deportivo Garcilaso: Zubczuck; Canales, Salazar, Gallardo, Núñez; Erustes, Beltrán, Gómez; Arancibia, Sandoval y Naya.

Sport Huancayo: Zamudio; Madrid, Gaona, Murillo, Herrera; Villar, Salcedo; Magallanes, Huaccha, Sanguinetti; Posito.

Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo: últimos resultados

  • Apertura 2025: Sport Huancayo 0-3 Deportivo Garcilaso
  • Clausura 2024: Sport Huancayo 1-0 Deportivo Garcilaso
  • Apertura 2024: Deportivo Garcilaso 0-2 Sport Huancayo
