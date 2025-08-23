ADT vs Melgar EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 7 del Torneo Clausura?

ADT vs Melgar EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025.

ADT vs Melgar EN VIVO: se enfrentan este domingo 24 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Unión Tarma, desde la 1:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

ADT vs Melgar: altas y bajas para la fecha 7 del Torneo Clausura 2025



ADT contará con todos sus jugadores disponibles para el cotejo. Melgar, en tanto no tendrá a Nelson Cabanillas por una molestia en la rodilla.

¿Cuándo y dónde juegan ADT vs Melgar en vivo por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?



El partido entre ADT vs Melgar se jugará este domingo 24 de agosto en el Estadio Unión Tarma. El recinto tiene capacidad para 9100 espectadores.

¿A qué hora juegan ADT vs Melgar en vivo por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?



En Perú, el partido ADT vs Melgar comienza a la 1:00 p.m.

En Colombia, el partido ADT vs Melgar comienza a la 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido ADT vs Melgar comienza a la 1:00 p.m.

En Chile, el partido ADT vs Melgar comienza a las 2:00 p.m.

En Bolivia, el partido ADT vs Melgar comienza a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido ADT vs Melgar comienza a las 2:00 p.m.

En Brasil, el partido ADT vs Melgar comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido ADT vs Melgar comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido ADT vs Melgar comienza a las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido ADT vs Melgar comienza a las 3:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el ADT vs Melgar en vivo?



El partido entre ADT vs Melgar será transmitido EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, se podrá ver por L1 Max. El minuto a minuto irá por RPP.pe.

ADT vs Melgar: alineaciones posibles



ADT: Grados; Bersano, Choi, Soto, Dulanto, Montenegro; Robles, Moyano, Cedrón; Fernández y Rojas.

FBC Melgar: Cáceda; Lazo, Barrios, Deneumosteir, Llontop; Tandazo, Orzán; Bordacahar, Quagliata, Vidales; Cuesta.