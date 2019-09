Alberto Borda, gerente de Deportivo Municipal, sobre sanción al club 'edil': "Vamos a apelar a esa resolución" | Fuente: Deportivo Municipal - Twitter

Deportivo Municipal y Piratas FC no cumplieron el reglamento de la Comisión de Licencias de la FPF y fueron sancionados con la quita de puntos. Ante ello, el gerente deportivo del club 'edil', Alberto Borda, hizo su descargo por el castigo recibido.

"En primera instancia vamos a apelar a esa resolución como debe ser, y esperar lo que se resuelva en la Comisión de Justicia o tribunal", declaró Alberto Borda para 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias.

Además, aclaró que la sanción fue por pagar tarde y la calificó como injusta. "La multa ha sido por pagar tarde, no porque no se ha pagado. Acá hay un club que incumple el pago, todavía no ha pagado, le quitan 2 puntos, y a nosotros que hemos pagado tarde, también nos quintan dos puntos. Entonces cuál es el criterio. Estamos en una falta, pero lamentablemente la sanción es recontra drástica", precisó.

También, reveló por qué Deportivo Municipal dejó de entrenar. "Los jugadores han dejado de entrenar porque hubo un atraso en el mes de agosto, y hay un problema con el tema de las canchas. También, hay un premio que se les debe de la Sudamericana del año pasado. Todo eso ha causado molestia. No es por el tema que se le debe tres meses", comentó.

Finalmente, dijo que se han visto perjudicados con el partido del fin de semana ante Sporting Cristal. "El partido del fin de semana, Muni va a jugar en Huacho, y solo nos han habilitado 3500 personas. Entonces, son partidos en el que los ingresos para nosotros son importantes, pero nos vemos limitados", concluyó Alberto Borda.