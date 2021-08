Franco Navarro | Fuente: Liga 1 | Fotógrafo: CELSO ROLDAN

Este lunes, Deportivo Municipal comunicó a través de sus cuentas oficiales que seis jugadores de su primer equipo y un integrante del comando técnico dieron positivo a coronavirus. Por su parte, Franco Navarro, entrenador del equipo, fue consultado al respecto.

"Lo más importante es la salud y recuperación de los chicos. Todos los días se insiste en el cuidado y se toman las precauciones, pero hay variantes que afectan de manera más agresiva", indicó Navarro en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto a los contagios, agregó que esto se agrava considerando que son futbolistas habituales titulares: "Tuvimos los contagios de jugadores importantes como Hideyoshi Arakaki, Diego Melián, Eduardo Caballero y luego se sumaron Roberto Ovelar, Breno Naranjo, Jhonny Galli y otro más del comando técnico. Ahora están aislados y en sus familias no hay contagios".

El comunicado de Municipal sobre casos de Covid-19

Por otro lado, Navarro fue consultado sobre la posibilidad de pedir aplazar el encuentro ante Sport Boys de este miércoles: "Si tenemos once jugadores para jugar contra Sport Boys, vamos los once a jugar. Nosotros estamos en una situación delicada, pero hay jugadores en el plantel, sobre todo algunos jóvenes, y necesitamos de ellos. Vamos a jugar con los que tengamos disponibles. Esperemos que entre hoy y mañana no haya otra novedad".

En tanto a cuándo se sabrá si hay o no más bajas, indicó: "Mañana, antes de la concentración, los jugadores de Municipal pasarán pruebas y esperemos que no haya ningún contagio más".

