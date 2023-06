Gerente deportivo de Municipal sobre próximo DT: "Nolberto Solano podría ser considerado como candidato"

Deudas, quita de puntos, renuncia del entrenador y salida de futbolistas. Todo ello atraviesa Deportivo Municipal, por problemas institucionales que han derivado en inconvenientes económicos y futbolísticos.

En ese sentido, RPP Noticias conversó con Francisco Gonzales, gerente deportivo 'edil', quien se refirió a los distintos temas que aquejan el presente del club. Incluso, afirmó que Nolberto Solano es opción para reemplazar a Ángel Comizzo.

Inicialmente, el directivo aseguró que la situación es complicada debido a un pasivo dejado por la anterior administración, desde los últimos meses de 2022. En otro momento de la conversación, confesó que, por falta de pago, son cinco los futbolistas que han decidido dejar el primer equipo.

"Hay muchos (jugadores) que nos comunicaron, por intermedio de documentos, sus intenciones de dejar el club, pero la reacción nuestra ha sido tratar que esto no ocurra. La situación económica no nos permite retener a todos, pero se sigue, hora a hora, conversando con ellos. Son más de seis nombres (los que pidieron su salida), pero los que ya han tomado la decisión son cinco elementos. Documentariamente, aún no se ha cerrado, pero va a ser complicado (que se queden)", dijo.

Además, Gonzales descartó que Christopher Olivares y Fernando Pacheco sean parte de ese grupo de salidas confirmadas de Deportivo Municipal. "No estoy considerando ni a Pacheco ni a Olivares en esos cinco. Mientras documentariamente no se termine, esperamos contar con todos. La idea es enmendar este difícil momento. Se pensará que no hay gestiones adecuadas, pero me corresponde ser testigo y protagonista, y estamos tratando de corregir los problemas", agregó.

¿Nolberto Solano por Ángel Comizzo?

Este jueves 15 de junio, mediante un video, Ángel Comizzo anunció su salida de Deportivo Municipal, club al que dirigió durante todo el Torneo Apertura.

Sobre la salida del DT argentino, Francisco Gonzales también se manifestó: "Nunca hubo intención de que esto ocurra. Hemos hablado con él hasta el final. Nos comunicó su decisión y es entendible, pero, insisto, se ha hecho todo lo que está a nuestro alcance".

Asimismo, confesó que, aunque tienen más de una opción, 'Ñol' -actual embajador de Newcastle en Inglaterra- es alternativa para tomar la dirección del primer equipo de 'Muni'. "Contar con nuevo cuerpo técnico es prioridad. Hay opciones nacionales y extranjeras. Nolberto Solano ha ejercido ya el cargo, tiene experiencia y podría ser considerado como candidato", sostuvo el gerente deportivo de la 'Academia'.

¿Por qué se van de Deportivo Municipal?

Todo futbolista tiene derecho a desligarse desde el momento en el que se cumplan dos meses de incumplimiento salarial. En el caso de Deportivo Municipal, ya van tres.

Por ello, quienes tienen propuestas de otras instituciones, optaron por poner fin a su vínculo contractual. El protocolo implica hacer la solicitud escrita del pago pendiente. Si la institución no se pone al día en seis días hábiles, quedan automáticamente liberados.

Eso sí, la situación no es tan sencilla, pues, este año, los clubes de la Liga1 Betsson 2023 pueden inscribir un máximo de 27 futbolistas mayores de 21 años durante toda la temporada, sin importar si alguien se va. Es decir, los cupos son limitados. Los que son categoría 2002 o menores no ocupan plaza.

Quita de puntos

Este jueves también se conoció que la Comisión de Licencias le restó dos puntos en la tabla de posiciones a Deportivo Municipal y le colocó una multa de 50% de UIT por incumplimientos económico del mes de marzo.

Respecto a ello, Francisco Gonzales, directivo de Deportivo Municipal, confirmó que apelarán, con la intención de no ver su permanencia afectada.

