Nolberto Solano sobre Christian Cueva: "No sé por qué no está en Europa"

Nolberto Solano se refirió a Christian Cueva en la previa del choque de Alianza Lima ante Atlético Mineiro por la Copa Libertadores. El exasistente técnico de Ricardo Gareca en la Selección Peruana elogió las condiciones futbolísticas de 'Aladino'.

"Christian es un futbolista que a veces me sorprende, yo veo con la calidad, con todo... Lo que me sorprende es que con toda la calidad no sé por qué no está en Europa", señaló Solano que se encuentra en Inglaterra como embajador de Newcastle United.

"Christian me parece que es un futbolista que podría estar en Europa, son decisiones personales. Son decisiones que han tenido muchos movimientos en los últimos años con el fútbol", agregó en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

Además recordó declaraciones de la leyenda de Newcastle, Alan Shearer. "Aquí decía Alan Shearer, que los futbolistas tendrían que estar en un solo sitio instalados, no deberían moverse tanto", apuntó.

Cueva debe ser "el diferente"

"En Perú y con todo su talento, le sobra. Le sobraría en cualquier lado que vaya a jugar, aquí en Europa en cualquier lugar", señaló Solano que espera que Cueva vuelva a su mejor versión para el beneplácito de Alianza Lima y de la bicolor.

"Todo va a depender de él. En el medio local debe estar sobrándole. No está jugando mucho por el estado físico como se ha estado hablando. Si Christian se llega a poner 10 puntos, en el campeonato local, tiene fecha a fecha, tiene que ser el jugador diferente", culminó.

Ante Binacional, Christian Cueva anotó su décimo gol como jugador de Alianza Lima. Es el primer que anota en esta segunda etapa como jugador blanquiazul. | Fuente: Liga 1 Max

Atención Alianza Lima: ¿cómo llega Atlético Mineiro?

Esta semana será clave para el futuro de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2023, certamen en el cual sus chances de seguir avanzando han disminuido tras la derrota en casa ante Libertad de Paraguay. Sin embargo, los dirigidos por Guillermo Salas aún tienen oportunidades y una de ellas será en el enfrentamiento ante Atlético Mineiro.

El cuadro de La Victoria tendrá que buscar la victoria en el compromiso que se desarrollará este martes en Matute por la fecha 5 del Grupo G de la Libertadores. ¿Cuál es la actualidad de su próximo rival?

El último sábado, Atlético Mineiro se reencontró con el triunfo en el Brasileirao al vencer 1-0 a Cruzeiro en el clásico de la ciudad. El gol del triunfo llegó gracias a un 'bombazo' de Hulk, que es uno de los jugadores más peligrosos para el bicampeón peruano.

Con este triunfo, el club dirigido por el argentino Eduardo Coudet sumó 17 puntos y se ubica en el tercer lugar del Brasileirao luego de disputarse nueve jornadas.

