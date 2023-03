Deportivo Municipal | Fuente: Liga 1

Este domingo Deportivo Municipal venció por 2-0 a Unión Comercio por la fecha 1 de la Liga 1 Betsson 2023 en el estadio Iván Elías Moreno y, tras el encuentro, el plantel del cuadro 'edil' se presentó ante la prensa para elevar su voz de protesta por deudas de la administración.

Jair Céspedes, capitán del equipo, fue el encargado de leer el comunicado: "Queremos informar a los socios, hinchas y opinión pública la situación por la que estamos pasando. Como hemos indicado en un comunicado anterior, nos están adeudando el 60% de enero, todo febrero y esta semana se vence el mes de marzo".

Luego continuó: "El viernes se presentó parte de la Comisión del club para informarnos que desde ese día ellos asumirían el control del club y que tendrían para pagarnos solo el mes de febrero, sin dar especificaciones de cómo sería lo que se debe del mes de enero y el próximo de marzo. El plantel lo ha escuchado manteniendo nuestra postura de no concentrar, pero sí presentarnos a jugar por respeto al club, a los hinchas y a nuestra profesión".

Asimismo, agregó: ""Hemos manifestado nuestras necesidades pidiéndoles que nos garanticen que se pondrán al día con la deuda total, no solo de una parte, no solo por nuestras familias, sino por la institución porque no queremos que haya más quita de puntos y nos veamos perjudicados deportivamente. Nuestro objetivo es ser protagonistas del torneo como lo demanda la historia del club".

Por último, indicó: "Queremos que nos garanticen la continuidad de nuestro seguro médico que está vigente hasta el próximo viernes, queremos condiciones de trabajo como es el predio de entrenamiento, movilidad, hoteles, concentración, el pago de las máquinas para nuestra rehabilitación está desactivada. Hoy uno de los compañeros tuvo que pagar 1200 soles de desayuno del plantel porque ni la administración saliente ni la comisión entrante quiso hacerse cargo".

Deportivo Municipal en la Liga 1:

En lo que va del torneo, el equipo dirigido por Ángel Comizzo marcha en la décima posición de la Liga 1 con diez unidades en siete partidos disputados.