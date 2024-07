"Gracias por tu garra": Universitario de Deportes hizo oficial la salida de Diego Dorregaray

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes anunció este jueves de manera oficial la salida del plantel del delantero argentino Diego Dorregaray, tras llegar a un acuerdo para la rescisión de su contrato que iba hasta el final del 2024.

“Gracias por tu garra, Diego. Agradecemos el profesionalismo y entrega de Diego Dorregaray en la obtención del Apertura 2024. Éxitos en tus próximos desafíos profesionales”, publicó el conjunto crema en redes sociales.

Con el mercado de pases activo en la Liga 1 Te Apuesto 2024, la ‘U’ dejaba abierta la posibilidad tanto de salidas como llegadas para su plantel, con lo que se concretó la operación de Diego Dorregaray.

¿Por qué se va Dorregaray de Universitario?

Diego Dorregaray llegó a Universitario para la temporada 2024 procedente del fútbol de Chipre. El centrodelantero disputó 17 partidos en el Torneo Apertura, de los cuales solo fue titular en cinco ocasiones, consiguiendo un total de 4 goles. También jugó los seis partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores, aunque siempre saliendo del banco de suplentes.

El argentino, cuestionado por su rendimiento en el elenco crema, deseaba tener más minutos de juego y el comando técnico liderado por Fabián Bustos no le podía garantizar ello en la segunda parte del año, donde solo iban a disputar el Torneo Clausura.

Los delanteros con más minutos disputados en el Apertura fueron Edison Flores y Alex Valera, siendo el tercero Dorregaray. Vale señalar que en Universitario no le indicaron que no será tomado en cuenta, pero desde el lado del futbolista tuvo en consideración que no fue pedido por el entrenador Fabián Bustos y no estaba entre las primeras cartas de ataque, sumando también al recuperado José Rivera.

Así, Diego Dorregaray buscó su salida de la 'U', la que se concretó al llegar a un acuerdo en el aspecto económico. RPP pudo conocer que el atacante de 32 años maneja ofertas de Colombia, Bolivia y Ecuador.

Universitario: altas y bajas para el Torneo Clausura

Las altas de Universitario de Deportes en la segunda parte del año son el defensa Gustavo Dulanto y el delantero Gabriel Costa, quien se desvinculó de Alianza Lima.

En tanto, las bajas de la 'U' son José Bolívar (César Vallejo), Chase Villanueva (Comerciantes Unidos) y Piero Guzmán (Atlético Grau), todos cedidos en condición de préstamo. A ellos se suma la marcha de Diego Dorregaray.