Danilo Carando y Diego Maradona

No es un día cualquiera. Este sábado, Diego Armando Maradona cumpliría 61 años y se descuenta que los homenajes no cesarán de llegar durante todo el día, pero hoy en Perú habrá un futbolista argentino que tendrá sentimientos encontrados por esta fecha especial. Danilo Carando en entrevista con RPP Noticias se mostró feliz y agradecido con el campeón mundial en México 1986, ya que aún atesora el tiempo que compartieron juntos.

El delantero de Cienciano de Cusco recordó su etapa en el Al Fujairah donde Diego Maradona fue entrenador. En los Emiratos Árabes Unidos tuvo la oportunidad de ser dirigido por el futbolista que él considera como el más importante de todos los tiempos por encima de Pelé y del propio Lionel Messi.

Los recuerdos de Carando continúan intactos y relató más de una anécdota con Maradona, quien lo llamó personalmente para que fiche por el equipo árabe en 2018. Seis meses, que quizá fueron los mejores de su etapa en el fútbol para el atacante de 33 años que aún extraña al protagonista del 'Barrilete Cósmico' y autor del mejor gol de la historia de los Mundiales.

¿Cuál es tu balance de temporada con Cienciano del Cusco?

Fue un año positivo en los meses que estuve acá. Más allá que me tocó del tema de la lesión, creo que fui parte del aporte del equipo. Conseguimos algo importante después de doce años y estamos muy contentos con eso. Marqué cinco goles en 11 partidos.

Danuilo Carando recorda con cariño a Maradona. | Fuente: Danilo Carando

¿Cuál es tu futuro, te quedas con Cienciano para jugar la Copa Sudamericana?

Tengo un año más de contrato con Cienciano tengo un compromiso de firmar esta temporada y la próxima que viene y estamos contentos con los objetivos conseguidos porque uno vino a eso, de sumar su granito de arena para poder conseguir un torneo internacional. El próximo año pensar en hacer las cosas tanto en el torneo nacional y en el internacional.

Este sábado Maradona cumpliría un año más de vida, ¿qué recuerdos del 'Pelusa'?

Diego ha marcado mucho en mi vida, he tenido el privilegio de poder compartir plantel con él, de haber conseguido algo importante con el club, de haber ascendido, de haber festejado los goles junto a él y toda la experiencia. Sus consejos y de tenerlo todo el día en el campo. Fue una satisfacción enorme no solo para mí, sino para cualquier jugador.

¿Cómo fue tu primer encuentro con Diego?

Diego ya estaba en el plantel (Al Fujairah). Él se comunicó conmigo y con mi representante queriendo contar conmigo. Felizmente se dio todo para poder viajar a Dubái y lo conocí en persona, me tiró una gran responsabilidad cuando llegué y gracias a Dios logramos el gran objetivo de ascender al equipo a la máxima división del fútbol árabe.

Y la misión lo cumpliste como esperaba Maradona, ya que destacaste con goles en el Al Fujairah.

Sí, la verdad que sí. Jugué 14 partidos y metí 10 goles. Metí goles en la final y fue partícipe de eso. Yo siempre digo que uno donde vaya debe de tratar de hacer historia, así como lo hice acá en Cienciano de conseguir un torneo internacional tras 12 años. Un mérito importante.

Carando celebrando el ascenso en la liga árabe. | Fuente: Diego Maradona

Habrá sido un sueño cada vez que ibas a entrenar y tu técnico era Maradona. Un lujo que pocos consiguieron.

Fui un privilegiado y más que eso que Diego se haya comunicado conmigo fue algo muy emocionante, ya que de tantos jugadores a nivel internacional... ¿Quién le va a decir no a Diego cuando te llama? Que se haya fijado en mí, la verdad que es doble mérito.

¿Dónde estabas cuando recibiste la llamada de Maradona para convencerte que juegues en su equipo?

Estaba en mi casa, había terminado de comer un asado con mi familia y mi representante me mandó un mensaje que me iba a llamar Maradona, que quería hablar conmigo. Yo no lo creía, pensaba que me estaba bromeando. Me llamó y me dijo que quería que sea parte de su equipo y que necesitaba un '9'. Y bueno se dieron todas las cosas para que yo sea parte de ese equipo.

¿En ese momento aún tenías contrato con Real Garcilaso (Hoy Cusco FC)?

Ya había terminado contrato con Real Garcilaso, hice una buena temporada. Surgió la posibilidad, bueno tenía otras alternativas como Chipre, pero me sedujo el solo hecho que me haya llamado Diego y poder hacer historia. Cada jugador debe hacer un camino.

¿Cómo era en el vestuario, era un técnico motivador?

Era un jugador más, poníamos la música árabe y se prendía. Era muy divertido, con sus cantos y con sus arengas, todo era fabuloso en los seis meses que estuvo con él.





Maradona llamó a Carando también para que juegue en el Gimnasia.

Tras su etapa en el Al Fujairah, ¿Maradona te quiso nuevamente en otro equipo?

Él dejó de ser entrenador del equipo y al año y medio se comunicó cuando llegó a Gimnasia, quería que sea parte también de ese plantel que dirigía, pero no se dio por una y otra cosa, y por el tema de la tranquilidad y seguridad. En Argentina se están viendo muchas cosas.

¿Qué sentiste cuando te enteraste la muerte de Diego?

Yo estaba en Perú y fue un golpe muy duro y muy difícil. No lo veía bien por la televisión, tuve conversaciones con Carlos Enrique, que fue campeón del mundo, y que era muy amigo de él. Me manifestaba que no lo veía bien, que no lo veía feliz. Fue un golpe durísimo no solo en lo personal, sino a nivel mundial porque lo que transmitía Diego como jugador era algo único.

¿Qué representa Maradona para Argentina?

Diego es el número uno, el mejor futbolista de la historia, lo dicen los libros. En ese tiempo Diego era Dios y lo seguirá siendo. Yo tuve la oportunidad de ir a 10 países para jugar al fútbol y cuando presentaba mi pasaporte, todos me decía Maradona. Es una bandera enorme para toda Argentina y también para los sudamericanos. Ha marcado una tendencia muy grande.

¿Recuerdas ahora una anécdota con Diego?

Diego tenía muchas cosas. Cuando metías un gol o ganabas un partido importante, al otro día en la suite del hotel donde estaba con mi familia, me llegaba un sobre con dos noches gratis en el mejor hotel de Dubái. Te sorprendía con esas cosas, con esos gestos y no solamente conmigo, también con la mayor parte del plantel. Era un tipo generoso, muy sencillo. Obviamente tenía su bipolaridad por ser un tipo que ha pasado por todo.





