¿Dónde ver Universitario vs Melgar EN VIVO por el Torneo Clausura 2024?

Encuentro de candela. Universitario de Deportes visitará Arequipa para enfrentar a Melgar por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2024. ¿Dónde ver EN VIVO por TV el partido?

El encuentro se disputará en el Estadio Monumental UNSA, desde las 8:00 p.m., y será transmitido EN DIRECTO por Liga 1 y Liga 1 Max. También se podrá escuchar por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

Universitario vs Melgar: Altas y bajas del partidazo

Universitario de Deportes no podrá con Sebastián Britos, quien se lesionó en el partido ante Alianza Lima y será baja un mes. En su reemplazo ingresaría Diego Romero. Otra baja, pero no por lesión, sería la de Christofer Gonzáles, quien no ha sido tomado en cuenta por Fabián Bustos.

Melgar, en tanto, contará con todos sus jugadores, salvo Pablo Lavandeira quien, como en el caso de Canchita, no está siendo tomado en cuenta por el cuerpo técnico y podría no estar ante la 'U'.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Melgar en vivo, por el Torneo Clausura 2024?

El partido entre Universitario vs Melgar está programado para el miércoles 31 de julio en el Estadio Monumental de la UNSA, ubicado en Arequipa. El recinto tiene una capacidad para 40 370​ espectadores.

¿A qué hora juegan el Universitario vs Melgar en vivo?

En Perú, el partido entre Universitario vs Melgar comienza a las 8:00 p.m.

, el partido entre Universitario vs Melgar comienza a las 8:00 p.m. En Ecuador, el partido entre Universitario vs Melgar comienza a las 8:00 p.m.

En Colombia, el partido entre UUniversitario vs Melgar comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido entre Universitario vs Melgar comienza a las 9:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Universitario vs Melgar comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Universitario vs Melgar comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Universitario vs Melgar comienza a las 9:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Universitario vs Melgar comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Universitario vs Melgar comienza a las 10:00 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs Melgar en vivo por televisión?

El partido de Universitario contra Melgar será transmitido EN DIRECTO por la señal de Liga 1 Max (DirecTV y Claro TV).

¿Dónde ver el Universitario vs Melgar online vía streaming?

Vía streaming, el partido se podrá ver por Liga 1 Play. También podrás escuchar el cotejo EN VIVO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás vivir por RPP.pe.

Universitario vs Melgar: alineaciones posibles

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, Nelson Cabanillas; Edison Flores y Alex Valera.

Melgar: Carlos Cáceda; Paolo Reyna, Leonel Gonzalez, Alejandro Ramos, Leonel Galeano; Horacio Orzán, Tomás Martínez, Jean Pierre Archimbaud, Christian Bordacahar; Brian Blando y Bernardo Cuesta.