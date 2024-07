Gabriel Costa sobre su salida de Alianza Lima: "No me quisieron en un lado y sí en Universitario"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes se quedó con el segundo Clásico de la Liga 1 2024 al derrotar 2-1 a Alianza Lima en el Estadio Monumental, por la tercera fecha del Torneo Clausura. Dicho cotejo significó el debut de Gabriel Costa en tienda crema.

"El partido fue lindo, creo que lo jugamos bien e intensamente. Ellos tuvieron más la pelota en el segundo tiempo, ya que cambiaron de esquema y hacen el gol, pero nosotros pudimos revertir la situación, convertir los dos goles", dijo el mediocampista tras el encuentro.

Gabriel Costa, el cambio de Alianza a Universitario

Gabriel Costa dejó las filas de Alianza Lima antes del inicio del Clausura, frente a la decisión del comando técnico de Alejandro Restrepo de no tomarlo en cuenta. El atacante uruguayo resolvió su contrato y pasó a Universitario.

“No me quisieron en un lado y me quisieron en otro. Estoy agradecido a Universitario que me dio la oportunidad de llegar. Lo que me toca es demostrar de lo que soy capaz”, expresó respecto a su cambio de equipo.

“Tuve una lesión que no me permitió competir de la mejor manera, después ellos (Alianza Lima) no me quisieron tener en cuenta. Es parte del fútbol y ya está. Se cerró una puerta y se me abrió otra. Soy profesional, velo por los intereses de mi familia”, añadió.

Universitario se quedó con el Clásico

Alianza Lima se puso en ventaja en el Estadio Monumental gracias a un autogol de Andy Polo, pero los cremas remontaron por el tanto de José Rivera y uno de Carlos Zambrano en propia puerta, resultado con lo que llegan a la cima del Clausura.

“Fue una linda sensación por la cantidad de gente que había, por lo que me jugaba, ya que teníamos que revertir el partido y lo hicimos. Ganamos tres puntos, nos sirve para seguir sumando y para seguir peleando lo que es el Clausura. En general el equipo hizo un buen partido y nos merecimos llevarnos los 3 puntos", analizó Gabriel Costa.

Gabriel Costa ingresó a los 77’ por Nelson Cabanillas. ‘Gaby’ contribuyó en el gol del empate de la ‘U’ y generó la expulsión de Erick Noriega en el tiempo adicional.