Edison Flores y sus disculpas a Erick Noriega: "Es parte del fútbol, creo que fue un momento de cólera"

Universitario se ha puesto como líder temporal del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto al ganarle 2-1 a Alianza Lima en el Estadio Monumental U Marathon.

Luego del cotejo, una de las imágenes que llamó la atención fue la de Edison Flores celebrando el segundo gol crema (autogol de Carlos Zambrano) en la cara del defensor íntimo Erick Noriega. Por lo mismo, el delantero de la 'U' tuvo comentarios por lo que se vio en el terreno de juego.

"Es parte del fútbol. Creo que es un momento de cólera. Pedirle disculpas a la gente que vio eso y no creo que fue lo que tuve que hacer", sostuvo Flores en zona mixta.

Universitario, Flores y su festejo ante Erick Noriega

✍️ 𝗦𝗢𝗟𝗢 𝗟𝗢𝗦 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘𝗦 𝗘𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 🙌



Lo mejor de nuestra monumental remontada ante Alianza Lima por la fecha 3 del Clausura 2024.#Los100DelÚnicoGrande pic.twitter.com/t7qLQ1OYTU — Universitario (@Universitario) July 27, 2024

No todo quedó allí porque el popular 'Orejas' e internacional con la Selección Peruana ofreció sus disculpas al zaguero central blanquiazul.

"Creo que los dos nos equivocamos en ese momento. Es parte de y pedirle disculpas también a Erick porque es fútbol y queda ahí", añadió el atacante de la 'U'.

De otro lado, fuera del tema Edison Flores y Erick Noriega, uno de los que más habló en Universitario fue el delantero Gabriel Costa, quien tiene pasado aliancista e ingresó a la cancha del Monumental en el segundo tiempo.

"El partido fue lindo, creo que lo jugamos bien e intensamente. Ellos tuvieron más la pelota en el segundo tiempo, ya que cambiaron de esquema y hacen el gol, pero nosotros pudimos revertir la situación, convertir los dos goles", manifestó.

Uno que pasó de Alianza Lima a Universitario

Hay que tener en cuenta que el jugador en mención dejó las filas del club íntimo antes del inicio del Clausura, frente a la decisión del comando técnico de Alejandro Restrepo de no tomarlo en cuenta. El atacante uruguayo nacionalizado peruano resolvió su contrato y pasó a Ate.

"No me quisieron en un lado y me quisieron en otro. Estoy agradecido a Universitario que me dio la oportunidad de llegar. Lo que me toca es demostrar de lo que soy capaz", dijo.

