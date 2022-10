Édgar Ospina también se refirió a Guillermo Salas y Jefferson Farfán | Fuente: RPP

Este martes, Ayacucho recibe a Alianza Lima por la penúltima jornada del Clausura por la Liga1 Betsson. Ambos equipos llegan a este duelo con necesidades diferentes, tal como lo recuerda el técnico de los 'Zorros', Édgar Ospina. Los ayacuchanos quieren escapar de la zona de revalidación, por eso la importancia de quedarse con los tres puntos.



"Este partido es muy importante. Ambos tenemos necesidades diferentes: Ayacucho tiene la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en la categoría, y Alianza tiene la necesidad de sacar un buen resultado para aspirar de ser campeón de este torneo. Esperemos que el ganador sea el aficionado local porque será un buen espectáculo. Estamos motivados y fortalecidos para sacar los tres puntos", señaló Ospina a RPP Deportes

El entrenador colombiano aseguró que los 'Zorros' van afrontar este duelo con un "fútbol inteligente y ordenado para tratar de superar" a Alianza Lima.

Ayacucho quiere salvarse de forma directa y no pelear la revalidación. "Si ganamos los dos partidos y Boys no suma ante Sport Huancayo, nosotros lo igualaríamos y tenemos mejor diferencia de gol, los números son ciertos y si eso me dice que se puede dar, pues bienvenido sea", indicó.



Jefferson Farfán en Ayacucho vs Alianza Lima

Sobre la presencia de la 'Foquita' en Ayacucho, el DT comentó: "Me parece una buena determinación de Alianza de darle la oportunidad a Farfán, jugador que se ha formado en las canteras y que ha representado bien al fútbol peruano. Jefferson va alegrar más el espectáculo. Él tiene para jugar muchos años más".

'Peinadito' también se refirió a su colega Guillermo Salas. "Está realizando una buena labor, buen trabajo. Son pocos los partidos que dirigido, pero es un muchacho que puede consolidarse. Ojalá que Alianza Lima le de continuidad en su cargo", añadió.





