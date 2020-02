EN DIRECTO | Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: Transmisión EN VIVO minuto a minuto desde el Estadio Alberto Gallardo

Liga 1 | Fuente: Liga 1 Movistar

Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO | Hoy sábado desde las 11:00 a.m., Sporting Cristal recibe a Sport Huancayo. No te pierdas este emocionante encuentro por la cuarta jornada de la Liga 1 Movistar 2020. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

Sporting Cristal vs Sport Huancayo: MINUTO A MINUTO

ALINECIACIONES CONFIRMADAS:

Sporting Cristal: Renato Solís; Carlos Cabello, Renzo Revoredo, Gianfranco Chávez, Nilson Loyola; Horacio Calcaterra, Jorge Cazulo, Martín Távara; Ray Sandoval, Emanuel Herrero, Christofer Gonzáles.

Sport Huancayo: Federico Nicosia; Carlos Caraza, Anthony Fuentes, Jimmy Valoyes, Herve Kambou; Alfredo Rojas, Daniel Morales, Víctor Peña, Milton Benítez, Jorge Bazán; Ronald Huaccha.