Pablo Magnín | Fuente: FBC Melgar

Pablo Magnín, delantero argentino y nuevo refuerzo de FBC Melgar, habló de su llegada al conjunto arequipeño y sus expectativas para afrontar tanto el torneo local como la Copa Libertadores. Asimismo, se mostró contento con el recibimiento cálido por parte de los aficionados del equipo.

"Me han recibido muy bien en el club. Estoy sorprendido por la amabilidad de la gente, la cordialidad que tienen y el trato que recibí estos días", aseguró el jugador en conferencia de prensa.



Por otro lado, el jugador de 32 años habló de su expectativa por competir a nivel internacional: "Tengo la posibilidad de jugar nuevamente Libertadores. Debo tener paciencia para conocer el entorno del equipo".

En tanto a la adaptación que viene teniendo junto a su familia, agregó: "No es fácil salir de tu país natal con tu familia a un club que no conoce, una ciudad que no conoce. Es todo muy distinto".

Planificación de FBC Melgar:

Ricardo Betocchi, administrador del cuadro arequipeño, habló en conferencia de prensa sobre las prioridades del club: "No somos un club que cambia por completo de un año al otro, los últimos años la prioridad ha sido sostener el equipo y reforzarlo de cara al siguiente año. Este año estamos contentos de traer a los cinco refuerzos que hemos logrado, es un trabajo que no comienza desde que termina el campeonato, sino que se hace con muchos meses de planificación".