Carlos Olascuaga iba jugar en Real Garcialso, pero se desligó del club. | Fuente: Twitter: Carlos Olascuaga

"Real Garcilaso no me respetó, me sentí burlado". Ese es el sentir del delantero Carlos Olascuaga tras romper su vínculo con el mencionado club, todo generado por un supuesto maltrato de parte del elenco cusqueño cuando el jugador se venía recuperando de una lesión.

Recordemos que Carlos Olascuaga fue anunciado el pasado 11 de diciembre como nuevo refuerzo de Real Garcilaso para la temporada 2019. Según detalla el delantero, él informó al club sobre su proceso de recuperación de un problema de meniscos. "Acudí a Cusco, sin ningún problema, lo único que correspondía era una última etapa de menos de 10 días de fortalecimiento", precisó en una carta publicada en sus redes sociales.

"Lamentablemente Real Garcilaso no me respetó, de ninguna manera. Me sentí burlado", narró sobre lo ocurrido con el club cusqueño. "Luego de algunos días, donde trabajé, tuve indumentaria, me hospedé en la villa del club Garcilaso, me llama la directiva a reclamarme por qué no estoy entrenando con normalidad. Calmado expliqué lo sucedido y no hubo una respuesta coherente", continuó.

"Me enviaron a hacer una resonancia … y ellos me dicen que debía estar de para 40 días. ¡Cosa que es falso! Acto seguido, la gente de Garcilaso me pide resolver mi contrato, el cual yo firmé delante de ellos, y me señalan que si bien estaba mi firma, que por órdenes no pensaban mostrar el contrato y menos inscribirme", prosiguió.

Pese a todo, Carlos Olascuaga mostró su alivio por salir del cuadro cusqueño "no sin antes dejar en claro lo pésimo que se manejan".