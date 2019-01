Reimond Manco militó las últimas dos temporadas en Unión Comercio. | Fuente: Depor

Estamos a inicios de un nuevo año y Reimond Manco aún no ha sido contratado por ningún equipo. El popular 'Rei', que viene de jugar en Unión Comercio, de momento no ha llegado a un acuerdo con ninguna institución e incluso, pese a los rumores que lo vinculaban con Sport Boys, el propio administrador rosado Johan Vásquez descartó su llegada.

Reimond Manco habló sobre el complicado momento que vive en esta parte del año al no pertenecer a ningún plantel y lo consideró como algo extraño. Sin embargo, todo no quedó ahí: también reveló que un conjunto colombiano estuvo tras sus pasos el año pasado.

"Es un poco extraño que no tenga equipo en estos momentos cuando he tenido buenas campañas. A mitad de año hubo un interés de un elenco grande de Colombia pero no descarto nada porque no estoy en condiciones de hacerlo", declaró Reimond Manco a Radio Ovación.

No obstante, pese no haber llegado a un acuerdo con ningún club, el ahora regidor de Lurín dio a conocer que tiene ofertas de instituciones de todos lados pero considera que hay que tomar las cosas con calma para terminar eligiendo la alternativa que más le convenga.

"Estoy analizando ofertas de afuera, el interior del país y la capital. Estoy viendo algunas opciones pero no tengo aún nada, hay que tener paciencia y esperar que salga algo que me convenga tanto deportiva como económicamente", finalizó Reimond Manco.