Pedro Gallese aún no encuentra equipo con miras a este 2019 y su situación se complica enormemente con la nula respuesta que recibe Alianza Lima por parte de Tiburones Rojos de Veracruz en relación a su posible préstamo. No obstante, en las últimas horas surgió la posibilidad de que el guardameta de 28 años pueda recalar en Sporting Cristal, el último campeón del fútbol peruano.

Pero, ¿Sporting Cristal está interesado en los servicios de Pedro Gallese? A Carlos Benavides, presidente de la institución rimense, se le consulto en 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias el último miércoles 9 de enero sobre la posibilidad de incorporar a 'San Pedro' y esta fue su respuesta.

"El portero que llegue tiene que ser valiente con los pies y arriesgado, Patricio Álvarez llegó por un perfil de arquero que se trabajó en el club. (...) Pedro Gallese no estuvo en nuestra mesa de opciones porque siento que es mucho más directo a la hora de jugar, no siempre ha sido de intentar jugar desde atrás. Lo que he visto de él en general con la selección y en su club en México es que juega más largo y seguro. Como arquero es espectacular pero también necesitamos que arriesgue un poco más con los pies", dijo el 'Chino'.

Con estas declaraciones es válido descartar una posible llegada de Pedro Gallese a Sporting Cristal, más allá de la intención por parte del club rimense de contratar a un golero nacional al no querer gastar un cupo de extranjero en esa posición. Otra de las opciones que manejan es la de Alejandro Duarte, quien hace poco debutó en el arco de Lobos BUAP.