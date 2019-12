Reimond Manco finalizó contrato con Sport Boys: "Si hubiera sido por indisciplina todo el Perú se entera" | Fuente: Real Garcilaso prensa

Reimond Manco no continuará en Sport Boys para la próxima temporada así lo aseguró el propio futbolista. Sin embargo aclaró que su salida del club no se debió a indisciplinas, y por ello mandó un mensaje para que no se creen especulaciones al respecto.

"Yo no me voy de Boys por un tema económico, nunca se habló de eso.Yo finalizo porque el técnico no me tiene en sus planes. No es por indisciplina, porque si Reimond Manco comete una todo el Perú se entera, debido a mi pasado y los errores que he cometiido", declaró Manco en una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram.

Además, el centrocampista de 29 años explicó que tenía contrato por un año más, pero la decisión del entrenador Marcelo Vivas lo hizo abandonar el club. "Tenía contrato hasta el próximo año y se iba filtrando información. En una reunión con el gerente me transmitió lo que pensaba el DT, que no me tenía en sus planes y no me visualizaba en el equipo, por eso decidimos terminar el contrato

Finalmente Manco señaló que no etiende el por qué de la decisión de Marcelo Vivas. "La verdad es que no sé por qué el entrenador no me quería en su equipo, porque yo hacía mi trabajo pero esto es fútbol, hay gustos, pero él tiene una manera distinta de pensar en el fútbol y se respeta aunque no la compartamos", concluyó.