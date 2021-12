Beto Da Silva | Fuente: Liga 1

Una de las dudas en Alianza Lima gira en relación al posible retorno de Beto Da Silva, quien ya finalizó su préstamo con César Vallejo y que pertenece al club victoriano hasta el 2023. Por su parte, Richard Acuña, presidente del club 'poeta', se refirió a esta situación.

"Vallejo tiene un presupuesto reducido y veremos hasta donde podemos llegar para que Beto sea nuestro jugador el próximo año”, indicó Richard Acuña en diálogo con DirecTV Sports.

Hasta donde se llegó a conocer, el club trujillano hará un esfuerzo económico para poder contar con el ex Alianza Lima y Sporting Cristal. Sin embargo, no está confirmado y en caso de no poder tenerlo, llegaría al club victoriano aunque con la posibilidad de volver a ser prestado.

Como se recuerda, en los últimos días, Luis Gálvez, Gerente Deportivo de César Vallejo, habló con Radio Ovación y casi descartó la posible continuidad de Beto Da Silva para el 2022: "Beto pertenece a Alianza Lima. Vemos muy difícil que pueda venir acá porque nosotros también ya hemos cerrado la plantilla".





