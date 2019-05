La Liga 1 del próximo año se jugará con 20 equipos. | Fuente: Alianza Lima

La Federación Peruana Fútbol (FPF) terminó cediendo ante los reclamos de la Segunda División y mantendrá el formato de ascenso del 2018. Eso quiere decir que para la próxima temporada el fútbol peruano tendrá 20 equipos en la máxima categoría.

Los clubes de Segunda División exigían que se mantenga el cuadrangular de ascenso, tal ocurrió el año pasado. Con ese formato lograron el ascenso clubes como Mannucci y Alianza Universidad.

Para ser más gráficos, el campeonato cuenta con 18 clubes, de los cuales dos perderán la categoría. Y ascenderán cuatro nuevos equipos: el campeón de la Segunda División, el campeón de la Copa Perú y dos por el cuadrangular final (que incluye dos clubes de la Liga 2 y dos de Copa Perú).

En la Videna no aceptaban este formato pues consideran que el campeonato no esta preparado para jugarse con 20 equipos por los problemas económicos, logísticos y de infraestructura de los clubes peruanos. No obstante, esto terminará ocurriendo el próximo año.