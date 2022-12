Sporting Cristal vs. Hernán Barcos | Fuente: Liga 1

Carlos Caro, vocero de la Federación Peruana de Fútbol, conversó con RPP Noticias sobre su postura respecto a los derechos de televisión y la posible suspensión de algunos clubes para su participación en la Liga 1 en caso no se ajusten a lo propuesto por el ente deportivo nacional.

"Conforme al reglamento de la FPF existen derechos televisivo de la Liga 1 que le pertenece de forma exclusiva. Esto se quiso poner en tela de juicio por parte del consorcio (Gol TV y Gol Perú) que ya está de salida. Por lo tanto, lo que ha hecho la FPF es plantear una acción legal -medida cautelar- no contra los clubes, sino contra el consorcio. Esto con la finalidad de que los contratos que puedan firmar ellos con algún club o terceros queden sin efecto porque los derechos le pertenecen de forma exclusiva a la FPF y nadie puede vender un bien que no le pertenece", indicó Caro en diálogo con Fútbol Como Cancha.

Asimismo, el vocero de la FPF agregó: "Conforme al debido proceso, la medida cautelar se ejecuta de inmediato, más allá de que pueda ser apelada, surge efecto de inmediato". En tanto a la posibilidad de que algunos clubes no puedan participar de la Liga 1 2023 en caso no se ajusten a lo propuesto, Caro agregó: "Todos los clubes, no solo Alianza Lima, tienen que firmar una serie de documentos y acuerdos para participar en la Liga 1. Si algún club no lo hace, evidentemente, podría iniciarse un debido proceso dentro de la FPF para que ellos presenten sus descargos. Existe la posibilidad de que algún club pueda ser suspendido respecto a sus derechos de participación de la Liga 1. Esto se deberá ver conforme al debido proceso".

Por último, Caro explicó cómo se manejará los derechos de transmisión a través de la productora 1190: "No es una señal, es una empresa. Esta gestiona los derechos televisivos de la Liga 1 y está acordando diferentes acuerdos para que sea transmitida en múltiples plataformas. Sea con DirecTV o con otras plataformas para que la Liga 1 sea transmitida por estos otros medios".

Postura de la ADFP:

Por su parte, Óscar Romero, presidente de la Asociación de Fútbol Peruano, indicó en diálogo con Radio Ovación cuáles son las consecuencias luego de que la FPF presentara esta medida cautelar: "Ayer se escuchaba decir que una empresa va a transmitir los partidos del torneo peruano y si eso se confirma ahí será presentará un gran inconveniente porque esta figura se convertirá en un ilícito penal porque en esta cautelar señala que nadie puede transmitir. Si esta empresa pasa los partidos con el aval y complicidad de la FPF, ahí se presentaría el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad que en este caso es el Poder Judicial. Esta es la actual situación en la que se encuentra este caso".