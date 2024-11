Jean Ferrari dice que la llegada de Franco Navarro "es una de las pocas cosas que ha hecho bien" Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La llegada de Franco Navarro a Alianza Lima ha generado diversas reacciones. Uno de los primeros en pronunciarse fue Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes.

Este lunes, durante la presentación del sello postal del centenario en el Museo Monumental, el dirigente indicó que la contratación del extécnico es "una de las pocas buenas cosas" que han hecho hasta el momento.

El exjugador aseguró que le tiene un gran cariño a Franco Navarro y que espera que ahora se pueda conversar de forma correcta con Alianza Lima.

"Creo que es una de las pocas cosas que ha hecho bien Alianza. Llevar a Franco Navarro va a ser divertido porque a Franco lo quiero mucho. Solamente tengo palabras de elogio para él y es una de las poquitas cosas que ha hecho bien Alianza. Es una persona con muchísima trayectoria, con mucho conocimiento de fútbol, con una línea que comparto. Como digo, va a ser un año divertido", indicó en un primer momento.

"Ojalá así sea. A partir de ahora hay con quien conversar de manera alturada. Ojalá que puedan respetar su forma de ver las cosas y ahora sí sean rivales", finalizó.



Jean Ferrari habló sobre la llegada de Franco Navarro a Alianza Lima | Fuente: RPP

Jefferson Farfán también se pronunció sobre la llegada de Franco Navarro

Otro de los personajes del fútbol que se pronunció sobre el arribo de Franco Navarro y Wilmar Valencia fue Jefferson Farfán. El exatacante dijo que le parece "espectacular", porque le permitirá al equipo sacar nuevos jugadores y que espera que ambos hagan un buen trabajo en el club.

"Me parece espectacular. Siempre lo he dicho, Alianza tiene un ADN hasta en el juego, y creo que eso no se puede cambiar. Es el fútbol que siempre ha tenido Alianza, el fútbol pícaro, de pueblo, el que la gente quiere ir a ver, y más que todo ver a esos Potrillos que salían de las canteras", indicó en un primer momento para GOLPERU.

"Han llegado personas con identidad aliancista que son Franco (Navarro) y Wilmar (Valencia) y esperamos que puedan hacer lo mejor por el club", finalizó.