Joel Raffo: "No voy a renunciar a Sporting Cristal, queremos cambiar vidas a través del fútbol"

Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, brindó entrevista exclusiva a Ampliación de Noticias de RPP luego que la Fiscalía dejó sin efecto la detención preliminar que lo tuvo privado de libertad por 12 días.

Joel Raffo, quien adquirió el club Sporting Cristal en 2019, resaltó que no tiene en mente renunciar a la presidencia del club celeste.

“De ninguna manera. Nosotros seguimos firmes con este propósito, de desarrollar el fútbol peruano. Sporting Cristal es un referente, siempre lo ha sido en ese sentido. Nosotros desde que iniciamos hace 15 años esta travesía en el fútbol, tenemos eso como propósito, cambiar vidas a través del fútbol. Seguimos firmes en el cumplimiento de este objetivo”, indicó.

Raffo y su relación con Agustín Lozano

El máximo directivo del conjunto rimense se explayó respecto a la relación que sostiene con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, y detalló que en un momento su institución fue crítica con la Junta Directiva de la FPF.

“No tengo ningún tipo de relación personal con el señor Agustín Lozano. Él es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol y eso ha conllevado desde el año 2022 para adelante en una relación meramente profesional”, dijo.

“Nosotros no es que estuvimos a favor o en contra de una gestión. Acatamos lo que dice la Federación por disposición de FIFA y aquí claramente, en una carta enviada desde Zúrich y firmada por Emilio García Silvero, director del área legal y de cumplimiento de la FIFA, entendemos que a partir de la temporada 2023 de la Liga1, la comercialización individual de los derechos por parte de cualquiera de los clubes afiliados a la FPF y participantes en dicha liga no sería legalmente posible”, explicó sobre el caso de la comercialización de los derechos de transmisión de los partidos de la Liga 1 Te Apuesto.

“Nos guste o no, estemos a favor o en contra de algún interés particular, porque inicialmente pensábamos que era un interés particular de la Junta Directiva. Yo viajé de manera directa a Zúrich a tener entrevistas directas con representantes de FIFA y a que me aclaren este tema”, añadió.

Asimismo, Joel Raffo fue consultado sobre su opinión de la gestión de Agustín Lozano al frente de la Federación Peruana de Fútbol.

“Es una gestión que tiene muchísimo potencial para poder desarrollarse mucho mejor de la que se ha venido haciendo. Creo que el fútbol peruano evidencia resultados en todo sentido que no corresponden a los recursos, a las capacidades que tiene nuestro país, que no sólo se debe a estos últimos años, sino se debe a muchos vacíos y brechas de muchísimos años atrás y que hoy lo estamos viendo y se está poniendo en evidencia”, finalizó.