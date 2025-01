Josepmir Ballón aseguró que está al borde del retiro por culpa de César Vallejo: "Me cortaron las piernas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Josepmir Ballón no tuvo un buen arranque de año. El mediocampista peruano de 36 años reveló que le dejaron de pagar dos meses en César Vallejo, cuyos directivos le ofrecieron rescindir el contrato a pocas semanas del cierre del libro de pases en la Liga1 Te Apuesto.

"Tenía contrato este 2025 con Vallejo. Me ofrecieron rescindir, les dije que ya pero no se llegó a un acuerdo. Me dejaron de pagar por dos meses. No me mandaron los pasajes para presentarme al club", señaló Ballón, que integró el plantel que descendió a la Liga2.

"En diciembre me escriben y de ahí ya no me vuelven a escribir. Se puede decir que me cortaron las piernas", agregó en entrevista con el programa No seas fulero en YouTube.

El bicampeón con Alianza Lima en 2021 y 2022, también dijo que está al borde del retiro del fútbol por culpa de los directivos del cuadro 'poeta'.

"Si hoy día estoy retirado, si no juego y si no encuentro equipo, es gracias a la gestión de la dirigencia de la Universidad César Vallejo", afirmó.

¿Qué pasó con César Vallejo en 2024?



Josepmir Ballón considera también que a pesar de contar con un buen plantel de jugadores, César Vallejo falló en varios aspectos, especialmente al manejo de la dirigencia del club.

"Cuando la dirigencia no está a la altura del plantel pasan cosas. Tiene que haber un balance, dirigencia y plantel deben estar en sintonía. Con todo respeto, tú no puedes tener una zapatilla de mil dólares, que no va a acorde", culminó.