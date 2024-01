Josepmir Ballón en RPP: esto dijo el futbolista sobre el apagón en Matute y su salida de Alianza Lima

El exvolante de Alianza Lima , Josepmir Ballón , conversó este martes con el programa Fútbol como cancha de RPP y reveló que sintió "vergüenza personal y ajena" luego de que se apagaran las luces del estadio de Matute , luego de que el equipo íntimo perdiera la final de la Liga 1 Bettson 2023 ante Universitario de Deportes. "A mí me dio vergüenza personal y ajena de la decisión tomada. La 'U' fue un justo ganador y se le tuvo que reconocer, se le tuvo que haber respetado su momento a la 'U'. Hay que ser un buen perdedor, la grandeza de un equipo se hace no solo por los títulos, sino por cómo afrontan las cosas", expresó.

09 Jan 2024 - 02:10

Ballón no dio muchos detalles sobre su salida de Alianza Lima, pero aclaró que se va con mucha tranquilidad por todo lo que hizo durante su estancia en el club blanquiazul. "Estoy con mi conciencia tranquila, me puedo ir a mi cama a descansar tranquilo por todas las cosas que hice en el club, sobre todo por lo que di, por lo que di al equipo, por mis compañeros. Yo de Alianza me llevo los mejores recuerdos, no tengo nada que reprocharle a Alianza", sostuvo.