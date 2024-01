Josepmir Ballón sobre el apagón en Matute en la final de la Liga 1: "Sentí vergüenza personal y ajena"

Descentralizado Josepmir Ballón en RPP.

César Vallejo ha formado un plantel competitivo con un solo objetivo: lograr el título nacional. Y una de las nuevas caras del cuadro Poeta para esta temporada es Josepmir Ballón, excapitán de Alianza Lima.

En conversación con Fútbol como cancha de RPP Deportes, el volante nacional habló por primera vez del apagón ocurrido en Matute tras el título obtenido por Universitario de Deportes, y dijo haber sentido vergüenza personal y ajena por los hechos ocurridos en la final.

"Para ser un buen ganador también hay que saber ser un buen perdedor. Y eso es lo que nos faltó. A mí me dio vergüenza personal y vergüenza ajena por la decisión tomada", indicó en un primer momento.

"Creo que la 'U' fue un justo ganador, se le tuvo que reconocer. Yo creo que se le tuvo que haber respetado su momento, no se le respetó y para mí eso no se ve bien. Pero, bueno, son decisiones que ellos tomaron, algo que no comparto", complementó.

¿Cuáles son los objetivos en César Vallejo?

Por otro lado, indicó que César Vallejo ha formado un plantel competitivo y que buscarán lograr el título nacional. Por ello, toman el partido contra Universitario como una final.

"Hay que trabajar para eso. Y creo que hay material humano, tanto comando técnico como jugadores, pero hay que ir partido a partido. Nuestra primera final y preparación, como dijo el profesor, es hoy día. El primer partido importante lo tenemos hoy día, para ver dónde estamos y qué hay que afinar", indicó en un primer momento.

"Yo recién cumplo una semana estando acá. Pero, para mí, es un reto importante poder ayudar a mis compañeros desde donde me toque (...) Yo tengo que venir a sumar y poder lograr el objetivo final, que lo tiene cualquier equipo. No creo que ningún equipo, ya sea grande, mediano o pequeño, va a decir 'yo quiero perder'. El objetivo es campeonar y hay que tomarlo con calma", complementó.

¿Cómo fue su salida de Alianza Lima?

Por último, el volante que jugó en San Martín, River Plate y Sporting Cristal, habló sobre su salida del club blanquiazul.

En conversación con Fútbol como cancha, dijo que le toca seguir adelante y que la decisión de su salida fue dirigencial.

“Me identifiqué (con Alianza Lima) por lo que viví en el club, por todas las cosas. Ahora, si era previsible o no (su salida), se lo deberías preguntar a las personas que tomaron la decisión de no contar conmigo”, indicó en un primer instante.

"Pero, como te digo, yo ya no miro para atrás (...) No lo tomo como malo. Me tocó no seguir y punto (...) De Alianza me llevó los mejores recuerdos. Yo no tengo nada que reprocharle a Alianza. No tengo nada que reprocharle a las personas que tomaron la decisión que tomaron, espero que les vaya bien, pero espero que les vaya mejor a mi equipo donde estoy, que es Vallejo", finalizó.

