Guillermo Viscarra confirmó acercamiento con Universitario: "Algo me comentó mi representante"

Descentralizado Guillermo Viscarra confirmó acercamiento con Universitario.

En las últimas horas, Daniel González, representante de Guillermo Viscarra, indicó que Universitario de Deportes se contactó con él para preguntar por la situación del arquero de la Selección de Bolivia.

“Hubo un interés por parte de Universitario de Deportes y se está evaluando la opción, así como también se están valorando otras posibilidades”, señaló González para Infobae.

Horas después, el propio arquero de la Verde confirmó la versión, pero dijo que no hay nada concreto.

"Algo me comentó, pero de factibilidad y de temas... o sea, para analizar más, no he visto nada porque estaba festejando hasta ahorita y ahora me meto en lo que es Wilstermann (...) Seguro vamos a ver qué otras opciones aparecen o qué es lo mejor para el Tigre y lo mejor para mi persona", indicó el portero ante los medios de comunicación.

Guillermo Viscarra confirmó acercamiento con Universitario. | Fuente: RPP

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

"Todo lo ve mi representante"

Luego, ante la insistencia de los medios, Guillermo Viscarra dijo que el tema lo verá su representante y tomará una decisión basada en el bien de The Strongest y el suyo como profesional.

"Sobre el tema de factibilidad, eso lo ve mi representante y lo va a ver el club si llega algo concreto, ya sea del equipo que me nombras o del equipo que sea", indicó en un primer instante.

"Por ahora, tenemos un objetivo más y terminando eso nos vamos a sentar a ver bien las opciones y ver bien qué es lo mejor para mi futuro: seguir acá, pensar en lo que será el otro año en The Strongest, o ver una posibilidad que sea buena para el club y sea buena para mi crecimiento personal y el crecimiento de mi carrera", finalizó.

NUESTROS PODCAST

¿Cuál es la situación de los casos de neumonía en China?

El Dr. Elmer Huerta nos explica cuál es la situación de los casos de neumonia en China, luego de que la semana pasada se advirtiera de la existencia de una "rara enfermedad".