Gustavo San Martín: "Si nos niegan la reanudación de los entrenamientos, tenemos un plan B" | Fuente: IPD

El último miércoles se dio a conocer que el gobierno rechazó la reactivación de actividad deportiva solicitada por el Instituto Peruano del Deporte, lo que implica que los deportistas de diversas disciplinas no tengan autorización para ir a sus entrenamientos.

Por su parte, Gustavo San Martín, presidente del IPD, conversó con RPP Noticias sobre este pedido: "Formalmente aún no hemos recibido la observación de PCM. Tenemos agendada una reunión en un par de horas para conversar de la reanudación del deporte, estamos seguros de que habrá reactivación".

Sin embargo, San Martín también se puso en el supuesto de que la negativa desde el gobierno continúe tras la reunión pactada: "Si PCM nos niega la activación del deporte, hay un plan B que sería más costoso y es armar una burbuja particular, pero no todos los deportes son iguales. No es sencillo, porque algunos deportes son al aire libre. Veríamos la forma de que puedan entrenar".

En tal sentido, habló de algunos clubes de fútbol que ya están tomando la medida de entrenar en burbujas sanitarias: "En el caso del fútbol, hay equipos con burbujas sanitarias y continúan (Universitario, Sporting Cristal o Sport Boys), porque no se están movilizando. Pero esto desde un punto de vista económico no se puede sostener".

Por último, indicó que en los próximos días se sabrá la medida tomada desde el IPD: "Tendré una reunión en unas horas con gente de PCM y MINSA. A partir de eso veremos cómo van a poder entrenar nuestros deportistas, no debe pasar de este fin de semana ver la solución".