Sin duda una de las mayores sorpresas en el torneo de Liga 1 2021 fue el fichaje de Jean Deza por Carlos Stein. Por su parte, Jahir Butrón, entrenador del cuadro norteño y quien le dio la última oportunidad deportiva al volante peruano, reveló por qué lo separó del plantel.

“Le insistí en que prefería que me diga las cosas y no me las oculte. Lo que me molesta es la mentira y él se equivocó y me mintió. Por eso le dije, ¿Cómo te defiendo ahora? Ya arrastraba problemas de indisciplina anteriores y tocó tomar una decisión dura. Creo que no me equivoqué, era lo mejor para el equipo”, indicó Butrón en diario Trome.

Asimismo, Butrón indicó que, en su momento, decidió aconsejar al futbolista de 28 años que ya venía teniendo problemas de indisciplinas pasados: "Tengo experiencia con jugadores con problemas de indisciplina y le puse las cosas claras. Le dije que había jugado 18 años profesionalmente y que entendía que uno quiere hacer sus cosas, pero le hice ver que hay momento para todo".

Por último, el entrenador peruano reconoció el talento deportivo que tiene el recientemente retirado futbolista: "Si se dedica a jugar es un crack. Con el balón en los pies es increíble, hace lo que quiere", precisó.

