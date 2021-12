Reimond Manco: "Le pediría a Jean Deza que recapacite y vuelva al fútbol" | Fuente: Liga 1

Hace unas semanas Jean Deza anunció su retiro del fútbol profesional a los 28 años y la noticia causó revuelo en el torneo local. Por su parte, Reimond Manco, ex futbolista de Alianza Universidad, se refirió a esta noticia.

"No le voy a dar ningún consejo ni nada, pero le pediría por favor que recapacite y vuelva a esto que es lo más lindo que existe, que no lo haga por dinero, sino que lo haga por pasión. Yo pienso que él es joven tiene mucho por delante aún”, indicó Manco en diálogo con Willax Deportes.

En la misma línea, el ex Alianza Lima de 31 años indicó: “A mí me parece que no es una buena decisión. Independientemente de los errores y de que probablemente esté cansado de que lo critiquen, hay que seguirse levantando mil veces”.

Por su parte, Reimond Manco no pudo sostener la categoría en el 2021 con Alianza Universidad y todavía no define su futuro. Durante el último año disputó 13 partidos en la Liga 1 con Alianza Universidad y no marcó goles. Antes de llegar al conjunto de Huánuco pasó por las filas de Atlético Grau, Binacional, Sport Boys, Cusco FC, Unión Comercio, entre otros.

De momento, junto a un grupo de futbolistas que participaron en la Primera División, Reimond Manco entrena por su cuenta mientras resuelve su futuro.

