Jean Deza llegó a Binacional tras ser separado de Alianza Lima | Fuente: Liga 1

El colombiano Flabio Torres dejó de ser entrenador de Binacional, luego que el último campeón de la Liga 1 encadenara tres partidos sin triunfos desde la reanudación del fútbol peruano. Tras su salida, el director técnico se refirió a Jean Deza, atacante que llegó a su plantel en junio pasado.

"No lo pedí yo. Estábamos hablando con otros jugadores, finalmente se presentó lo de Deza. Acepté que él llegara, hablé con él y lo comprometí. Pero hay jugadores con los que uno habla y espera que ojalá se les quede algo en la cabeza”, dijo el estratega en Radio Ovación.

Jean Deza fue oficializado el 24 de junio en Binacional luego de ser separado de Alianza Lima por hechos extradeportivos. Con el elenco de Juliaca, fue titular en los tres partidos desde la vuelta de la Liga 1, donde el equipo no logró sumar triunfos.

“Vemos que tiene unas condiciones importantes con la pelota, pero le falta lo otro. Y eso no lo ayuda para que se pueda formar como buen futbolista. Eso no lo va a sentir ahora, sino que será más adelante, cuando se arrepienta del tiempo que perdió. Son seres humanos, tienen sus errores, futbolísticamente es uno de los mejores de la Liga, pero su comportamiento no le ayuda. Si él se dedica a jugar sería distinto", remarcó Torres.