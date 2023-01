Jean Ferrari asumió la administración de Universitario en agosto de 2021 | Fuente: Universitario

Aunque la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha reiterado que Universitario de Deportes no tendrá problemas para transmistir sus partidos a través del Consorcio Fútbol Perú (CFP)”, dado que cuentan con contratos vigentes hasta el 31 de diciembre del 2025, la 'U' se unió a los siete clubes que han decidido no participar en la Liga 1 Betsson hasta que se levante la medida cautelar interpuesta por la Federación Peruana de Fútbol.

A través de su cuenta de Twitter, Jean Ferrrari, administrador de Universitario de Deportes, dio a conocer cuatro razones por las que no participará en el torneo peruano.

1. Nosotros velamos por los intereses de Universitario. Peleamos por un mejor contrato por derechos TV, el cual nos puede apalancar para pago de deuda total.

2. Ya en el fuero civil quién decide es un juez y no un comunicado.

3. La FPF debe retirar la medida cautelar.

4. Sin TV se irán nuestros auspiciadores

El admistrador del cuadro crema indicó que la medida cautelar que interpuso la FPF impide que sus partidos sean transmitidos por Gol Perú. pese a que a federación sostiene lo contrario.

"Hago énfasis en el punto 2. Uuna medida cautelar no lo decide la FPF, la medida cautelar no hace distinción y quien la ordena es un juez, un comunicado no resuelve nada. Esperamos levanten la medida cautelar", acotó.

Esto dice la Medida Cautelar que interpuso la FPF. Basta leer para darse cuenta lo que significa, nosotros velamos por la U. pic.twitter.com/I7TKgns8o3 — Jean Ferrari (@jferrari5) January 16, 2023

Universitario presente en conferencia de prensa de clubes

El asesor legal de Universitario, Adrián Gilabert, destacó la unión entre los ocho clubes que han anunciado que no participarán en la Liga1 Betsson hasta que la FPF pida el levantamiento de la medida cauterlar interpuesta en el Poder Judicial.

"Hay unidad entre estos 8 clubes. Lo único que esperamos es que esto se solucione lo más rápido posible. La medida cautelar no hace distinción de contratos. Suspende todos los contratos", indicó Gilabert, quien estuvo presente en la conferencia de prensa brindada por los ocho clubes.

"Si le damos lectura a la medida cautelar, entendemos qué está pasando, la misma no es interpretativa", acotó.



¿Qué dice la medida cautelar?

"Se ordena SUSPENDER los efectos del todos y cada uno de los contratos y/o cualquier otro acto jurídico referido a los derechos de transmisión audiovisual sobre todos y cualesquiera partidos de fútbol disputados en territorio peruano, ya sea de partidos amistosos u oficiales, que hayan sido celebrados por los codemandados, o cualquier empresa ligada o vinculada a éstos, o cualquier otro tercero en general persona natural o jurídica, decretando que dichos actos se suspende frente a la solicitante, hasta la conclusión del presente proceso. En consecuencia, se ORDENA a los emplazados, o cualquier empresa ligada o vinculada a éstos, o cualquier otro tercero en general persona natural o jurídica, abstenerse de celebrar cualquier acto o negocio jurídico relacionado a dichos derechos de transmisión audiovisual hasta la conclusión del presente proceso".

"Para los efectos de ejecutar la presente medida cautelar, notifíquese y/o OFICIESE con la presente resolución a los codemandados MEDIA NETWORKS LATIN AMERICA S.A.C.; GOL TV LATINAMERICA S.A.C., y CONSORCIO FÚTBOL PERÚ en los domicilios señalados en la solicitud cautelar".