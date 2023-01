Federación Peruana de Fútbol aseguró que la Liga1 Betsson se iniciará de todas maneras este sábado 21 de enero.

La Federación Peruana de Fútbol, el máximo ente del balompié nacional "como propietaria de los derechos de transmisión audiovisual de la Liga1", emitió un comunicado en referencia a la disputa que tiene con las instituciones deportivas. Esto ocurrió minutos antes que ocho clubes anunciaran que no participarán en el torneo peruano hasta que se levante la medida cautelar interpuesta por la FPF.

La Federación reiteró que respeta el contrato vigente que tiene cuatro clubes con Gol Perú. Estas instituciones son Universitario, Mannucci, Sport Boys y Municipal.

"La FPF reconoce y valida los contratos firmados por los clubes con el Consorcio Fútbol Perú (CFP) antes de la aprobación del actual Estatuto FPF y que tienen vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025. En esa línea, la FPF mantiene su posición firme de respetar que los clubes Universitario de Deportes, C.A. Mannucci, Sport Boys y Centro Deportivo Municipal transmitan sus partidos de local de la Liga1 a través de la señal de GOLPERU", refiere el primer párrafo del comunicado.



Comunicado de la FPF

2. El juzgado que ha concedido la medida cautelar a favor de la FPF y contra Media Networks Latin America, GOL TV Latinoamérica y el CFP, dispone la SUSPENSIÓN de cualquier acto vinculado con los derechos de televisación propiedad de la FPF sin su autorización. Por ello, no cabe ninguna interpretación que impida que los operadores autorizados por la FPF realicen las próximas transmisiones que se vienen coordinando para la Liga1.

3. Sobre los partidos que no son de propiedad de la FPF, como amistosos de presentación, etc. los clubes son libres de decidir la manera de transmisión, incluso a través de otros operados, tal como lo realizaron sin mayores inconvenientes; quedando demostrado que la medida cautelar no tiene ningún alcance en ese aspecto.

4. En reiteradas oportunidades, la FPF ha ofrecido a los clubes que mantenían contrato con CFP, asistirlos legal y económicamente ante cualquier acción interpuesta por este último, ante la ejecución de una supuesta cláusula de preferencia. Cabe señalar que esta supuesta cláusula no aplica sobre aquellos derechos que hoy en día son de la FPF, como son los derechos de TV de la Liga1.

5. La FPF hace un llamado de responsabilidad a todas las instituciones y personas ligadas al fútbol peruano para que el inicio de la Liga1 del presente año se realice con la legalidad que corresponde y fomentando el correcto desarrollo deportivo de la competición.

Comunicado sobre la medida cautelar del Poder Judicial favorable a la @TuFPF ▶️ https://t.co/PQy0iNtxii pic.twitter.com/hkxzppfSJx — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) January 16, 2023

Postura de la FPF

Pese a la conferencia de prensa realizada hoy en un hotel de San Isidro, RPP Noticias conoció que la Federación Peruana de Fútbol, ente organizador del campeonato peruano, mantiene firme la decisión de que la Liga1 Betsson 2023 arranque el sábado 21 de enero.

Según la postura de la FPF, lo que sucedería con los clubes que no se presenten en sus respectivos partidos es que perderían por walk over.



Artículo 106° Determinación de responsabilidad por la cancelación o suspensión de un partido

En caso el partido no se pueda jugar por causas debidamente comprobadas, atribuibles a un Club, el resultado será de 0-3 en contra del Club infractor, entendiéndose en cuyo caso que este hace renuncia expresa a participar del mismo (Walk Over).

