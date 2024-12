Archimbaud tras su llegada a Alianza Lima: "Buscaré ayudar al equipo a conseguir los objetivos y salir campeón"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima empezó a sorprender en el mercado de fichajes. El cuadro de La Victoria anunció la contratación de Jean Archimbaud, futbolista que ha tenido un paso más que destacado en Melgar, que —incluso— lo ha llevado a la Selección Peruana.

En conversación con Radio Ovación, el 'Chocherita' dijo sentirse contento con llegar a Alianza Lima, equipo del cual es hincha, y espera poder afianzarse en el equipo y ganarse un lugar.

"Dios quiso que sea la oportunidad idónea para poder llegar a Alianza Lima, el club del que soy hincha, no es un secreto. Llego en buen momento, espero que todo sea pueda dar para bien en lo futbolístico y conseguir los objetivos (...) Estamos muy felices de poder llegar", indicó el volante de primera línea.

"El sueño próximo que tengo es poder afianzarse en el equipo, ganarme un lugar con mucho esfuerzo, trabajo, humildad, y aportar bastante, tanto dentro como fuera del campo. Buscaré ayudar al equipo a conseguir los objetivos y salir campeón", complementó.

Alianza Lima no fue el único equipo que lo buscó

Por otro lado, Jean Pierre Archimbaud confesó que tuvo un llamado de Sporting Cristal a mitad de temporada, pero no respondió porque tenía contrato con Melgar.

"Cristal fue el primer equipo que se comunicó conmigo desde mitad de año. Hubo una propuesta a la que decidí no responder por respeto a FBC Melgar y no era lo correcto. Muy agradecido por el interés que hubo, todos sabemos la historia que tiene Cristal, mucho respeto a ellos, al final no se llegó a concretar", enfatizó.

Por último, dijo que defenderá los colores de Alianza Lima "con corazón". "Uno, al ser hincha, le van a exigir más. Estoy preparado para eso, y Dios quiera que se puedan salir esos objetivos que tanto anhelamos", finalizó.